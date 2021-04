Sondaż: Zjednoczona Prawica prowadzi. Na opozycji nie traci tylko jedna partia

Pracownia przeprowadziła swoje badanie na zlecenie portalu wpolityce.pl. Wynika z niego, że Zjednoczona Prawica wciąż cieszy się największym poparciem wśród Polaków. Zyskuje także Polska 2050 Szymona Hołowni, która utwierdziła się na pozycji lidera wśród partii opozycyjnych. Trzecie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska.

ZP i PL2050 ze wzrostem poparcia

Zgodnie z sondażem Social Changes dla wpolityce.pl Zjednoczona Prawica cieszy się poparciem 33 proc. badanych. To o 3 punkty procentowe więcej, niż w poprzednim badaniu tej pracowni. Z kolei na partię Szymona Hołowni chce głosować 24 proc. respondentów. To o 2 punkty procentowe więcej niż w poprzednim badaniu. Jest to jedyna partia w kontrze do Zjednoczonej Prawicy, która nie traci w tym badaniu poparcia.

Koalicja Obywatelska uzyskała 18 proc. wskazań. Oznacza to spadek o 2 pkt. proc. w porównaniu do ostatniego badania.

Kukiz '15 i PSL pod progiem

Na dalszych miejscach znalazły się: Lewica, która zdobyła 10 proc. poparcia (to mniej o 3 pkt. proc. niż w poprzednim badaniu) oraz Konfederacja, która otrzymał 9 proc. wskazań (mniej o 1 pkt. proc.).

Poza Sejmem znalazłyby się Kukiz '15 (3 proc. poparcia, bez zmian w porównaniu do poprzedniego badania) oraz PSL (2 proc. wskazań, również bez zmian poziomu poparcia).

Tylko 2 proc. respondentów wskazało inne ugrupowanie, jako te, na które oddaliby swój głos. Frekwencja wyniosłaby 65 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1069 osób w dniach od 9 do 12 kwietnia 2021 roku.

