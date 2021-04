Ociepa: Jestem zbulwersowany wypowiedzią rzecznika MZ o prof. Maksymowiczu

– Jestem spokojny o wyjaśnienie sprawy prof. Maksymowicza, to wybitny specjalista i naukowiec, który uratował tysiące ludzkich istnień – powiedział w Polsat News Marcin Ociepa z Porozumienia. Jak dodał, ta sprawa nie jest polityczna.

– Jestem zbulwersowany wypowiedzią rzecznika Ministerstwa Zdrowia o prof. Maksymowiczu, który nie tylko rozdmuchał sprawę, ale wręcz posunął się niemal do wydania wyroku – mówił polityk odnosząc się do słów Wojciecha Andrusiewicza. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz zasugerował w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, że Maksymowicz mógł nadzorować "prowadzenie eksperymentów medycznych na płodach" w szpitalu w Olsztynie. – Nie chciałbym tu zbyt wielu szczegółów podawać, które dla niektórych ludzi mogą być trudne do przyjęcia – stwierdził rzecznik MZ.

Porozumienie zyska nowych członków?

Ociepa był w Polsat News pytany również o doniesienia "Super Expressu" jakoby były poseł PiS Lech Kołakowski oraz była posłanka Kukiz’15 Agnieszka Ścigaj mieli zasilić szeregi Porozumienia.

– Nie będę potwierdzał tych informacji. To pytanie do zainteresowanych. Jest w polskim parlamencie grono parlamentarzystów grono, które orientuje się na Jarosława Gowina – stwierdził.

– Są parlamentarzyści, którzy widzą w Jarosławie Gowinie polityka skutecznego i moralnego, chcą z nim współpracować. jedni przystępując do partii politycznej, inni współpracując programowo. Czy będzie dochodzić do transferów, to proszę pozostawić biegowi wydarzeń. My szeroko rozkładamy ręce na wszystkich pracowitych parlamentarzystów – dodał.

Czytaj też:

Makabryczne eksperymenty na płodach? Bortniczuk o zarzutach wobec prof. MaksymowiczaCzytaj też:

Wiadomo, kto stoi za oskarżeniami wobec prof. MaksymowiczaCzytaj też:

Sośnierz zabrał głos ws. oskarżeń pod adresem Maksymowicza. Padły mocne słowa