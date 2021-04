Poseł Porozumienia odchodzi z klubu PiS

Sprawa ma związek z działaniami Ministerstwa Zdrowia, które domaga się informacji na temat eksperymentów medycznych w dziedzinie neurochirurgii z lat 2013–2020 nadzorowanych przez prof. Maksymowicza.

Polityk i poseł Porozumienia jest m.in. szefem Katedry Neurochirurgii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Podlega mu również Klinika Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Prof. Maksymowicz odpowiada

Prof. Maksymowicz powiedział w rozmowie z Interią, że "ktoś zbiera na niego haki", a pismo resortu zdrowia nazwał "ewenementem".

Z kolei jeden z jego współpracowników oświadczył, że profesor uważa całą sprawą za polityczny atak. – Dla niego takie metody są nie do przyjęcia, nigdy nie było zastrzeżeń co do jego pracy. Wojtek nie może współpracować w ramach klubu z ludźmi, którzy w ten sposób podważają jego autorytet – powiedział.

Eksperymenty na płodach w Olsztynie?

Wczoraj rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz zasugerował w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, że Maksymowicz mógł nadzorować "prowadzenie eksperymentów medycznych na płodach" w szpitalu w Olsztynie. – Nie chciałbym tu zbyt wielu szczegółów podawać, które dla niektórych ludzi mogą być trudne do przyjęcia – stwierdził rzecznik MZ.

Według informacji Interii i WP, prof. Maksymowicz rozważa pozew wobec Andrusiewicza.

Kim jest prof. Wojciech Maksymowicz?

Wojciech Maksymowicz jest neurochirurgiem. W latach 1997–1999 był ministrem zdrowia i opieki społecznej w rządzie Jerzego Buzka, a w latach 2019–2020 wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego. W listopadzie ubiegłego roku zrezygnował ze stanowiska, ogłaszając, że w związku z pandemią wraca do pracy w szpitalu.