Wróblewski: Będę rozmawiał z osobami, które tworzą Strajk Kobiet

W czwartek Wróblewski został wybrany przez Sejm na Rzecznika Praw Obywatelskich. Za powołaniem go na to stanowisko opowiedziało się 240 posłów. Przeciw było 201, a 11 wstrzymało się od głosu. Pozostali kandydaci – Sławomir Patyra popierany przez KO i PSL – oraz wystawiony przez Lewicę Piotr Ikonowicz, nie uzyskali poparcia większości Sejmu.

Nowego RPO musi jeszcze zatwierdzić Senat. W izbie wyższej polskiego parlamentu Zjednoczona Prawica nie ma większości, dlatego też wielu komentatorów jest zdania, że czwarta już próba wyboru rzecznika zakończy się niepowodzeniem. Sam Wróblewski stara się przekonywać do siebie jak największą liczbę środowisk, zapewniając, że nie będzie rzecznikiem partyjnym, ale obywatelskim.

– Jeśli zostanę wybrany na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich będę rzecznikiem praw i wolności wszystkich Polaków. Nie będę rzecznikiem ani rządu, ani opozycji. Będę stał tylko i wyłącznie po stronie obywateli – zapewniał podczas piątkowej konferencji prasowej w Sejmie.

Wróblewski: Będę rozmawiał ze Strajkiem Kobiet

Również podczas piątkowej rozmowy w jednym z programów Onetu, Wróblewski zadeklarował, że jest gotów do rozmowy z aktywistami Strajku Kobiet na temat praw kobiet w Polsce.

– Będę rozmawiał z osobami, które tworzą Strajk Kobiet, ponieważ uważam, że są obszary, w których nie ma rozbieżności między nami – stwierdził, zapewniając jednocześnie o swoim poparciu dla idei przestrzegania praw kobiet.

– Mam pomysł na to, żeby wesprzeć kobiety, jeżeli chodzi o dyskryminacje płacową, dyskryminację dotyczącą świadczeń emerytalnych czy bariery awansu zawodowego – powiedział.

Polityk PiS nawiązał także do kwestii aborcji. Wróblewski był jednym z autorów wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą tzw. aborcji eugenicznej. W rozmowie z prowadzącym przyznał, że konstytucja gwarantuje nie tylko prawo do życia, ale także prawo do godnego życia.

– Dlatego uczestniczę w pracach ministerstwa rodziny, aby wesprzeć kobiety w trudnych ciążach i osoby niepełnosprawne. Mam nadzieję, że pierwsze projekty zostaną przedstawione opinii publicznej jeszcze w najbliższych tygodniach. Bardzo by mi na tym zależało – stwierdził.

Wróblewski zapewnił również, że jedną z jego głównych linii działania jako RPO będzie troska o kwestie związane z osobami z niepełnosprawnościami.

