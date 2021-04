Müller: Do końca czerwca będziemy mieli grubo ponad 20 mln szczepień

W hali w Redzikowie (pow. słupski), która na co dzień służy jako lodowisko, uruchomiono w poniedziałek pilotażowy punkt szczepień powszechnych. Otwarciu punktu towarzyszyła konferencja prasowa z udziałem rzecznika rządu, wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, wójta gminy Słupsk Barbary Dykier.

Müller: To nadzieja na powrót do normalności

Müller podkreślił, że punkty szczepień powszechnych służą walce z koronawirusem. – Szczepienia to jedyna szansa na to, żeby jak najszybciej pokonać epidemię. Dlatego dzisiaj w całym kraju powstaje 16 pilotażowych punktów szczepień powszechnych. Do 10 maja każdy obywatel będzie miał uruchomioną możliwość rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19 na terenie całego kraju. To pozwoli zaszczepić do końca sierpnia wszystkie chętne osoby – powiedział Piotr Müller.

Wyraził nadzieję, że dzięki masowym szczepieniom nastąpi szybszy powrót do normalności.

– Walka z koronawirusem odbywa się na wielu frontach. To walka, którą podejmują lekarze, ale również walka profilaktyczna, czyli możliwość zaszczepienia. Punkty szczepień powszechnych służą tej walce i mam nadzieję, że będziemy mogli ją jak najszybciej zwyciężyć. Tak jak wspomniałem, do końca sierpnia wszystkie chętne osoby w Polsce będą mogły się zaszczepić, a do końca czerwca będziemy mieli wykonanych grubo ponad 20 mln szczepień, dzięki temu, że zwiększają się dostawy szczepionek – podkreślił.

Powiedział również, że do tej pory powiat słupski miał potencjał szczepień na poziomie 3 tys. – W tej chwili będzie to 11 tysięcy dzięki temu, że zwiększone zostały dostawy do 35 punktów populacyjnych, które do tej pory funkcjonowały i dzięki temu, że powstaną dwa punkty powszechne. Radykalnie przyspieszamy z programem szczepień – wskazał Müller.

Szczepienia na Pomorzu

Punkt szczepień masowych w Redzikowie powstał przy współpracy samorządu oraz Centrum Zdrowia Salus, które jest jego operatorem. Dziennie szczepionkę będzie mogło tu otrzymać 500 osób. Punkt działa przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8-18. Rzecznik rządu podkreślił, że podobne punkty na Pomorzu powstaną m.in. w Słupsku, Lęborku, Bytowie.

Jak poinformował wojewoda pomorski łącznie w regionie zostanie utworzonych 21 takich miejsc. – Jesteśmy przygotowani, aby zwiększyć tempo szczepień. Dotychczas w województwie pomorskim tygodniowo wykonywano ok. 100 tys. szczepień w 400 punktach. Teraz zwiększamy ten potencjał o 80 proc. – powiedział Drelich.