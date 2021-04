Kierownictwo PiS niezadowolone z Siarkowskiej? "Czekam i otwieram popcorn"

Jak informuje posłanka PiS (należy do klubu, ale nie do partii) Anna Siarkowska, polityk dowiedziała się, że jej działania są negatywnie oceniane w partii.

„Doszły mnie słuchy, że to co robię i mówię ostatnio, bardzo nie podoba się kierownictwu partii. Uprzedzono mnie, że mogę się spodziewać niewybrednych ataków na mnie” – napisała Siarkowska.

„No cóż, czekam i otwieram popcorn” – dodaje posłanka.

W komentarzach internauci pytali czy w związku z tymi informacjami, planuje ona odejście z klubu. "Spokojnie, ja się nigdzie nie wybieram. Poza Zjednoczoną Prawicą mamy zastępy Hunów, którzy tylko czekają na okazję do przejęcia władzy. A to byłoby tragiczne dla Polski" – napisała w odpowiedzi Siarkowska.

Działania posłanki w Sejmie

W ostatnim czasie posłanka zajmuje się aktywnie m.in. sprawą "paszportów covidowych" oraz próbami zmuszania Polaków do poddania się szczepieniom przeciwko koronawirusowi.

„Dzisiaj złożyłam wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący paszportów covidowych. Kwestie praw i wolności obywatelskich to wyłączna kompetencja Sejmu. Podejmowanie decyzji w tym zakresie z pominięciem Sejmu jest niekonstytucyjne” – pisała wczoraj Siarkowska.

Jak tłumaczy bowiem na Twitterze polityk, "paszport covidowy ma być wykorzystywany do tego, by szczepieni i nieszczepieni mieli różne możliwości w korzystaniu z praw i wolności obywatelskich, nie tylko przy podróżach, ale i przy wstępie do kin, restauracji, czy dostępie do świadczeń zdrowotnych". "Konstytucja RP wciąż obowiązuje" – argumentuje Siarkowska.

Posłanka nie kryje też swoich wątpliwości dot. obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu. „Jak widzę starszych ludzi na wsi w maskach, którzy jadą na rowerze pustą drogą albo idą do sklepu ciągnąc ledwo nogę za nogą a wokół nich żywej duszy, to mi się serce kraje”... – pisała niedawno na Twitterze.

