Polska chce wystrzelić swojego satelitę. "Będziemy widzieli, co się dzieje na Ukrainie"

W ramach "Strategii cyfryzacji Polski" do 2035 r. Ministerstwo Cyfryzacji chce m.in. podjąć prace nad wystrzeleniem na orbitę polskiego satelity komunikacyjnego.

– Uznajemy również, jak ważna jest łączność satelitarna, to ważne, żeby państwo umiało sobie wyobrazić, jak funkcjonować w nowoczesnym państwie bez własnego satelity, dlatego będziemy pracowali nad wystrzeleniem na orbitę polskiego satelity komunikacyjnego. Bez tego bezpieczeństwo państwa, szczególnie w czasie wojny, jest niemożliwe – powiedział Gawkowski podczas prezentacji strategii w poniedziałek.

Gawkowski o polskim satelicie, wojnie na Ukrainie i bezpieczeństwie łączności

– Wiele z państwa pomyśli teraz, że to jest marzenie. Nie, to jest odpowiedzialność za to, że będziemy widzieli, co się dzieje na Ukrainie, bez własnego satelity odpowiedzialność za bezpieczeństwo i za stałą możliwą łączność i w czasie pokoju, i w czasie wojny jest po prostu niemożliwa – dodał wicepremier.

Podkreślił, że traktuje dzisiejszą prezentację strategii jako początek drogi. – Następnie przez miesiące będziemy ją konsultowali i chcemy, żeby w 2025 roku została przedstawiona Radzie Ministrów – zapowiedział.

Koszt realizacji "Strategii cyfryzacji Polski do 2035 r." to ponad 100 mld zł

Gawkowski poinformował, że koszt realizacji "Strategii cyfryzacji Polski do 2035 r." to ponad 100 mld zł. Podkreślił, że w jej realizacji wykorzystywane będą m.in. środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

– Nie obędzie się bez pieniędzy i bez wielkich pieniędzy, cyfryzacja musi w państwie kosztować, jeżeli ktoś wyobraża sobie, że cyfryzacja dzieje się sama, to tak się nie dzieje i nigdy się nie działo. Prognozujemy, że do roku 2035 wydamy łącznie ponad 100 mld zł. To nie jest szaleństwo – to jest optymalny koszt korzystania z tego, co daje KPO; z tego, jakie są pieniądze z Unii Europejskiej i jakie są koszty realizacji wielosektorowych inwestycji w innych ministerstwach – argumentował szef MC.

