Jak KPO wpłynie na polskie PKB? Wiemy, czego oczekuje rząd

Napływ środków z Krajowego Planu Odbudowy(KPO) podniesie wzrost PKB o ok. 0,7 – 0,8 pkt proc. w 2025 r., poinformował minister finansów Andrzej Domański. W projekcie przyszłorocznego budżetu został zapisany wzrost PKB na poziomie 3,9 proc. r/r.

– Około 0,7 – 0,8 proc. wzrostu PKB, który prognozujemy na przyszły rok, będziemy mieć właśnie dzięki środkom z KPO – powiedział Domański w Polsat News.

– W tym roku nasza gospodarka będzie rosła w tempie około 3 proc., natomiast w przyszłym roku prognozujemy, że ten wzrost sięgnie około 4 proc., więc polska gospodarka bardzo wyraźnie przyśpiesza – dodał.

Jednocześnie – pytany czy może zadeklarować, że do końca kadencji program 800 plus nie zostanie zlikwidowany, powiedział:

– Mogę zadeklarować, że do końca kadencji Sejmu program 800 plus nie zostanie zlikwidowany – dodał.

Rząd oczekuje unijnych funduszy

W grudniu polski rząd spodziewa się napływu środków w ramach drugiego i trzeciego wniosku o płatność z KPO na 22,6 mld zł oraz 17,9 mld zł.

MFiPR ma w planach złożenie w tym roku jeszcze dwóch wniosków – odpowiednio na 14,1 mld zł (poziom przygotowania 9 proc.) oraz na 17,4 mld zł (poziom przygotowania 5,55 proc.).

W przyszłym roku – jak wynika z harmonogramu – ma zostać złożony 6. i 7. wniosek o płatność na kwotę 28,3 mld zł oraz 29 mld zł, a w roku 2026 – 8. i 9. wniosek – opiewający odpowiednio na: 35,1 mld zł oraz 44,7 mld zł.

Alokacja dla Polski w ramach KPO wynosi 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO jest przeznaczona na cele klimatyczne (44,96 proc.) oraz transformację cyfrową (21,28 proc.),

