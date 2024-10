MFiPR: Polska otrzyma w tym roku łącznie 67 mld zł w ramach KPO

– W tym roku wpłynie do Polski z Krajowego Planu Odbudowy 67 mld zł z pierwszego i – to, co oczekujemy teraz – drugiego i trzeciego wniosku o płatność. To są gigantyczne środki – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz w Tok FM.

– Mówię o tych środkach, które wpłyną, regularnych z KPO w ramach w ramach wniosków o płatność, już nie żadne zaliczki, tylko z wniosków o płatność, które regularnie złożyliśmy. Pierwszy złożyliśmy – 27 mld zł wpłynęło; drugi i trzeci złożyliśmy – 40 mld zł oczekujemy, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to jest ciągle duży jeszcze wysiłek do końca roku – dodała minister.

Kolejne wnioski o płatność

Resort funduszy zapowiadał we wrześniu, że ma w planach złożenie w tym roku jeszcze dwóch wniosków o płatność – odpowiednio na 14,1 mld zł (poziom przygotowania 9%) oraz na 17,4 mld zł (poziom przygotowania 5,55%). W przyszłym roku – jak wynika z harmonogramu – ma zostać złożony 6. i 7. wniosek o płatność na kwotę 28,3 mld zł oraz 29 mld zł, a w roku 2026 – 8. i 9. wniosek – opiewający odpowiednio na: 35,1 mld zł oraz 44,7 mld zł.

Alokacja dla Polski w ramach KPO wynosi 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO jest przeznaczona na cele klimatyczne (44,96%) oraz transformację cyfrową (21,28%).

Zmiany w KPO

"Dowiezione. Rada UE właśnie przyjęła rewizję KPO. Teraz czas intensywnych inwestycji. We wrześniu składamy dwa wnioski o płatność. A pod koniec roku kolejny, jeszcze większy niż poprzedni, przelew dla Polski" – napisała w lipcu na platformie X minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Decyzję podjęli we wtorek 16 lipca ministrowie finansów unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli.

