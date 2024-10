Kiedy ceny gazu mogą spaść? Dyrektor w PGNiG twierdzi, że już niedługo

– Ceny gazu w 2025 roku mają szansę spaść, jeśli nie nastąpi nic nieprzewidzianego, jeśli chodzi o harmonogram oddawania do użytku terminali skraplających gaz. Wygląda na to, że rynku będzie dostępna duża ilość LNG – powiedziała Sarna podczas konferencji prasowej w poniedziałek.

Według niej, stan zapełnienia magazynów gazu ziemnego w Europie wynosi obecnie ok. 95 proc. i wydaje się, że jest to poziom wystarczający. – Jednak jeśli temperatury w IV kwartale będą niższe od wieloletniej średniej, to pod koniec listopada może być konieczne zwiększenie tego poziomu – dodała.

Cena i sprzedaż gazu. "Na 2025 rok prognozowany jest kolejny wzrost"

Popyt na gaz ziemny w Polsce odbudowuje się po kryzysie gazowym z lat 2022-2023, ale nadal nie wrócił on do poziomu z 2021 roku. W tym roku sprzedaż będzie większa niż rok wcześniej, a na 2025 rok prognozowany jest kolejny wzrost – poinformował dyrektor biura zarządzania ofertą produktową w PGNiG Obrót Detaliczny Jacek Bartosik.

W jego ocenie, popyt na gaz najszybciej odbudowuje się w takich branżach jak przemysł mleczarski, huty czy przemysł ceramiczny, czyli tam, gdzie cena gazu ma relatywnie najwyższy udział w strukturze kosztów.

PGNiG OD w Grupie Orlen

PGNiG Obrót Detaliczny to spółka z Grupy Orlen, będąca krajowym liderem sprzedaży gazu ziemnego.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego.

W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

