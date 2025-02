Niemcy już planują powrót do gazu z Rosji. Ujawniono szczegóły

Wstrzymanie dostaw rosyjskiego gazu do Europy okazało się problemem zarówno dla Gazpromu, który stracił ogromną część swojego głównego rynku eksportowego, jak i dla części europejskiego przemysłu. Szczególnie mocno ucierpieli producenci w Niemczech, gdzie w tym roku znów może nastąpić recesja gospodarcza.

Niemcy mają nadzieję na powrót do taniej energii

Widząc szansę na pokojowe rozwiązanie konfliktu na Ukrainie, niektóre niemieckie firmy zaczęły mówić o konieczności wznowienia zakupów gazu z Rosji. Szczególną nadzieję na powrót do "business as usual" z Moskwą widać we wschodnich landach RFN, dokąd surowiec dostarczany był jednym z pięciu rurociągów Gazpromu (obecnie dostawy do Europy realizowane są tylko jednym – Turkish Stream).

Według Christiana Günthera, dyrektora zarządzającego parkiem przemysłowym firmy chemicznej w Leunie, jedynym sposobem na ożywienie biznesowe w tym sektorze jest powrót do taniego rosyjskiego gazu. – Jeśli Europa ma pomóc w odbudowie Ukrainy, Niemcy muszą być silne gospodarczo, aby móc wnieść niezbędny wkład – powiedział agencji Bloomberg.

Jak dodał, "jeśli uda się osiągnąć pokój, będziemy musieli zadbać o naprawę innych szkód wyrządzonych przez ten konflikt". Dlatego, zdaniem Gunthera, "logiczny" byłby powrót do zakupów rosyjskiego gazu. Przed wojną, w czwartym kwartale 2021 r., stanowiły one 41 proc. całkowitego importu gazu do UE.

UE planuje całkowicie odciąć się od gazu z Rosji

Teoretycznie możliwe byłoby wznowienie dostaw rosyjskiego gazu, np. jedną z nieuszkodzonych nitek Nord Stream. UE postawiła sobie jednak za cel całkowite wyeliminowanie rosyjskiego paliwa do 2027 r. W marcu Komisja Europejska ma przedstawić plan, jak to zrobić.

Chociaż niektóre kraje, takie jak Węgry i Słowacja, opowiadają się za kontynuacją współpracy gazowej z Moskwą, jej wznowienie nie będzie łatwe. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że UE poczyniła już ogromne wysiłki w celu zastąpienia dostaw rosyjskich.

