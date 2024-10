Tak dziś zagłosowaliby Polacy. Jest nowy sondaż CBOS

Z badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wynika, że dwie partie będące na czele zyskały poparcie w porównaniu do poprzedniego pomiaru tej pracowni.

Nowy sondaż CBOS: KO zyskuje najwięcej. Konfederacja traci, ale utrzymuje miejsce na podium

Na pierwszym miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 33 proc. respondentów. To o aż 4 punkty procentowe więcej niż przed dwoma tygodniami. Druga pozycja należy do Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego zyskując 1 pkt. proc. może obecnie liczyć na 29 proc. poparcia.

Na ostatnim miejscu podium z wynikiem 11 proc. znalazła się Konfederacja. Ugrupowanie straciło w stosunku do wcześniejszego pomiaru 2 pkt. proc.

"W ciągu ostatnich dwóch tygodni nie zmieniło się poparcie dla zajmującej czwarte miejsce Trzeciej Drogi, w drugiej połowie października, tak jak w pierwszej dekadzie tego miesiąca, chce na nią głosować 8 proc. zdeklarowanych wyborców" – podaje CBOS.

Swoją reprezentację w Sejmie miałaby również Lewica, która cieszy się obecnie poparciem na poziomie 7 proc. "To 1 punkt procentowy mniej niż w pierwszej dekadzie października" – czytamy.

Jaka frekwencja?

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w drugiej połowie października do urn poszłoby 77 proc. uprawnionych do głosowania. To, jak zauważa CBOS, 3 punkty procentowe mniej niż w pierwszej dekadzie tego miesiąca oraz w końcu września.

Badanie „Aktualności” (11) zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 21 do 24 października 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

