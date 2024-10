Nie będzie prawyborów w PiS. Czarnek na prezydenta?

Nowe, bo się pojawiło; stare, bo mówiło się o nim na początku, ale uznano, że za ostre. Cóż, ostatni będą pierwszymi. Wiewiórki z Nowogrodzkiej mówią, że Naczelnikowi Prezesowi bliżej do Czarnka niż do Nawrockiego. Podobno Nawrocki przeżywa to dość ciężko.

Pomysł z Czarnkiem zbiegł się z wieścią, że nie będzie prawyborów w PiS. A mogły być, bo Naczelnik Prezes był przekonany, że jakby były, to Czarnek w cuglach wygra. Ale chodzi o coś innego – manewry kandydackie to nie tylko kwestia fotela w pałacu, lecz także walki o sukcesję w PiS. Dzięki rezygnacji z prawyborów uda się na razie zamieść ten problem pod dywan.