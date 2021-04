Koronawirus przyczynił się do śmierci m. in. 140 lekarzy i 136 pielęgniarek

Udostępnione PAP zestawienie, przedstawiające stan z 22 kwietnia, pokazuje, że od początku epidemii w Polsce zakażenie SARS-CoV-2 wykryto m.in. u 23 699 lekarzy, 2108 diagnostów laboratoryjnych, 61 661 pielęgniarek, 6175 położnych, 4288 ratowników medycznych, 2584 dentystów i 3165 farmaceutów.

Od marca, kiedy wykryto w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa, badania potwierdziły zakażenie u 2 768 034 osób, z których 65 897 zmarło.

Koronawirus w Polsce

Mamy 5 709 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – przekazało we wtorkowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia.

Nowe potwierdzone przypadki dotyczą województw: śląskiego (817), mazowieckiego (700), łódzkiego (592), dolnośląskiego (547), wielkopolskiego (500), małopolskiego (403), kujawsko-pomorskiego (372), lubelskiego (337), zachodniopomorskiego (315), świętokrzyskiego (191), pomorskiego (183), podkarpackiego (157), warmińsko-mazurskiego (153), opolskiego (152), lubuskiego (114), podlaskiego (103). Jak przekaznao, 73 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek, że ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 99 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 361 osób.

Z informacji przekazanych we wtorek przez resort zdrowia wynika również, że w szpitalach przebywa 26 925 chorych z COVID-19, a 3041 z nich jest podłączonych do respiratorów. To o 5013 hospitalizowanych pacjentów mniej niż tydzień temu.