Najmłodsi uczniowie wracają do szkół. Niedzielski podał datę

Adam Niedzielski przekazał, że najmłodsi uczniowie wrócą do szkół 4 maja.

– Od najbliższego wtorku dzieci z klas I-III wrócą do szkół – powiedział minister zdrowia, dodając, że nadal trwają ustalenia co do tego, czy powrót do nauczania stacjonarnego będzie miał miejsce na terenie całego kraju, czy też wprowadzona zostanie regionalizacja.

Zamiarem rządu jest, aby wszyscy uczniowie wrócili do szkół jeszcze w maju. – Taki plan chcemy przedstawić. Szczegóły jeśli chodzi o daty zaprezentujemy na konferencji – stwierdził Niedzielski.

Obostrzenia w nauczaniu

W poniedziałek weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z nowelą od 26 kwietnia lekcje w systemie hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawowych będą mieli uczniowie w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim.

W pozostałych pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, opolskim, śląskim i wielkopolskim uczniowie klas I–III szkół podstawowych nadal uczą się zdalnie.

Odmrażanie gospodarki

Powrót najmłodszych uczniów do szkół to niejedyna zmiana, jaką rząd ma ogłosić podczas środowej konferencji prasowej. Jak nieoficjalnie dowiedziała się Wirtualna Polska podczas spotkania z mediami mają zostać przedstawione propozycje luzowania obostrzeń dla hoteli i restauracji. Z kolei Olga Semeniuk przekonywała, że rząd musi podchodzić do decyzji o znoszeniu obostrzeń w sposób przemyślany i odpowiedzialny.

– Widzimy, że potrzeba otwarcia gospodarki jest ogromna. Dzisiaj możemy sobie pozwolić na kontrolowany optymizm, ale musimy mieć cały czas z tyłu głowy sytuację z 2020 roku, kiedy odmrażaliśmy gospodarkę i pamiętać o tamtych liczbach – powiedziała z kolei wiceminister rozwoju, pracy i technologii podczas rozmowy w Polskim Radiu 24.

