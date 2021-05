Ogromny sukces akcji "Zaszczep się na majówkę"

Akcja "Zaszczep się na majówkę" w Toruniu, zaplanowana początkowo na cztery dni, w związku z rekordowym zainteresowanie mieszkańców, zamiast we wtorek zakończy się jeszcze w poniedziałek. Zostanie wyczerpana cała pula dawek - poinformował rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól.

"W związku z rekordowym zainteresowaniem mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego akcją, wyczerpiemy dziś całą dostępną pulę szczepionek. Wobec tego jesteśmy zmuszeni odwołać akcję szczepień w Toruniu zaplanowaną na 4 maja. Dziś pracujemy do wykorzystania ostatniej dawki" - powiedział w poniedziałek Mól.

Rzecznik wojewody podkreślił, że akcja szczepień zaplanowana była początkowo na około 620 osób dziennie. Zainteresowanie było jednak tak duże, że każdego dnia zwiększana była pulę dostępnych szczepionek i wydłużano godziny pracy punktu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. W poniedziałek do godziny 14 wykonano 700 szczepień, a łącznie od 1 do 3 maja zaszczepiono prawie blisko 3 tys. osób.

Warszawa: Setki chętnych

Ani chłód, ani przelotny deszcz nie odstraszyły warszawiaków w trzeci dzień akcji "Zaszczep się w majówkę". Setki chętnych mimo niesprzyjającej pogody przyszło w poniedziałek do punktu na placu Bankowym, aby przyjąć szczepionkę przeciw COVID-19. Do godz. 16 ponad 700 osób było po szczepieniu.

Czekającym w kolejce warszawiakom pośpieszył na pomoc stołeczny ratusz. Na placu Bankowym pojawiły się miejskie autobusy, które służą jako poczekalnie. "Pogody nie zmienimy, ale dla czekających na szczepienie na pl. Bankowym podstawiliśmy trzy wyjątkowe poczekalnie. Jeden z autobusów jest przeznaczony dla osób po szczepieniu" - informował na początku akcji prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Poznań: Osiągnięto limit chętnych

Już ok. 1,1 tys. osób zaszczepiono przeciw COVID-19 w poniedziałek w Poznaniu w ramach akcji "Zaszczep się w majówkę". Służby wojewody podały przed godzi. 18, że osiągnięty został już limit chętnych do zaszczepienia i prosiły, by nie przyjeżdżać na poznańską Maltę.

Szczepienia rozpoczęły się w poniedziałek przed godziną 8. Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu powiedział PAP, że w punkcie szczepień zostało jeszcze ok. 350 dawek preparatu, tyle też osób stoi w kolejce przed mobilnym punktem szczepień.

"Już wiemy, że do wieczora podamy wszystkie 1450 dawek szczepionki, niestety wiemy też, że nie zaszczepimy więcej osób ponad te, które obecnie są w kolejce" - powiedział.