Katowice: Zakonnice zakażone indyjską mutacją koronawirusa

– Kilka tygodni temu kilka sióstr przebywało na rekolekcjach w woj. mazowieckim, tam miały kontakt z siostrą, która przybyła z Indii. Po powrocie do Katowic okazało się, że zaczęły chorować. Badania wskazały, że są zakażone koronawirusem – powiedziała we wtorek rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

Izolacją objęto 27 osób – 17 sióstr zakonnych oraz 10 osób bezdomnych, korzystających z prowadzonej przez nie noclegowni. Do szpitala trafiły dotąd dwie z tych kobiet, jedna z nich w piątek zmarła. Z kolei kwarantanną objęto 9 innych osób duchownych – księży i zakonników mających w ostatnim czasie kontakt z zakonnicami.

– Zgodnie z procedurami na 17 próbek pobranych od sióstr 4 losowo wybrane zostały przesłane do Państwowego Zakładu Higieny, gdzie potwierdzono mutację indyjską. Ze względu na to, że wszystkie te osoby przebywają w jednym domu niewykluczone, że na tę mutację chorują wszystkie. Dom objęto specjalnym nadzorem służb sanitarnych, pilnuje go policja, by osoby niepowołane nie weszły do budynku i by nikt z niego nie wyszedł – dodała Alina Kucharzewska.

Do czasu uzyskania ujemnego wyniku chorzy będą musieli tam pozostać pod ścisłym nadzorem służb sanitarnych.

Koronawirus w Polsce

Mamy 2 296 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – poinformowało we wtorkowym raporcie Ministerstwo Zdrowia.

Nowe potwierdzone przypadki dotyczą województw: śląskiego (351), mazowieckiego (278), małopolskiego (213), wielkopolskiego (204), łódzkiego (184), dolnośląskiego (182), pomorskiego (145), kujawsko-pomorskiego (131), zachodniopomorskiego (123), lubelskiego (107), opolskiego (76), podkarpackiego (66), świętokrzyskiego (57), warmińsko-mazurskiego (55), lubuskiego (53), podlaskiego (32). Jak poinformowano w komunikacie, 39 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

We wtorek resort zdrowia przekazał, że ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 6 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 22 osoby.