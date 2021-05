15-latek oblał się benzyną i podpalił. Trwa walka o życie chłopca

Do tragedii doszło w miejscowości Mucharz (woj.małopolskie), we wtorek ok. godziny 12.30.

"Skrajnie ciężki" stan 15-latka

Jak podaje "Gazeta Krakowska", na terenie jednej z prywatnych posesji 15-latek oblał się benzyna i podpalił. Na razie nie ustalono z jakiego powodu chłopiec chciał zrobić sobie krzywdę.

Na pomoc chłopcu ruszyli strażacy, a na miejsce natychmiast wezwano karetkę i Lotnicze Pogotowie Ratownicze. "Lądowisko zabezpieczali między innymi druhowie z okolicznych jednostek OSP oraz jednostki JRG z Wadowic i Suchej Beskidzkiej" – podaje "GK".

15-latek został przetransportowany śmigłowce LPR do szpitala w Krakowie. Stan chłopca lekarze oceniają jako "skrajnie ciężki", 15-latek ma poparzone 70 proc. powierzchni ciała.

– Dzisiaj (w środę - red) czeka go długa operacja, wymaga przeszczepu skóry. Jest część ciała, która może posłużyć jako dawca. Dojdzie do tego w najbliższym czasie, jak jego stan zdrowia na to pozwoli – relacjonowała na antenie Polsat News rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.

"W domu był często sam"

Okoliczności wypadku w Mucharzu bada policja i prokuratura. Jak opisuje "Super Express", bliscy nastolatka są zszokowani tym co zrobił chłopiec.

– To jest wspaniały wnuczek, często mnie odwiedzał. Uwielbiał zwierzęta – opowiada babcia nastolatka, w rozmowie z gazetą.

Jak relacjonuje dalej kobieta, 15-latek we wrześniu rozpoczął naukę w liceum w Wadowicach. – W domu był często sam. Rodzice pracują, brat studiuje w Krakowie – opowiada babcia chłopca.

