Skarga KE przeciwko Polsce. Jest decyzja rzecznika TSUE

W ramach reformu wymiaru sprawiedliwości autorstwa PiS w Sądzie Najwyższym powołano nową Izbę Dyscyplinarną, która ma się zajmować sprawami dyscyplinarnymi sędziów SN oraz – w instancji odwoławczej – dyscyplinarkami sędziów sądów powszechnych.



W październiku 2019 roku Komisja Europejska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę przeciwko Polsce, podnosząc, że nowy system odpowiedzialności dyscyplinarnej nie gwarantuje niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej, obsadzonej wyłącznie sędziami wyłonionymi przez Krajową Radę Sądownictwa (KRS), której piętnastu członków będących sędziami zostało wybranych przez Sejm.



Na początku stycznia 2020 roku KE wniosła do TSUE o zastosowanie środków tymczasowych m.in. w postaci zamrożenia działaności Izby Dyscyplinarnej do czasu wydania ostatecznego orzeczenia w tej sprawie. Trybunał uwzgędnił wszystkie żądania Komisji.



W czwartek rzecznik generalny TSUE Ewgeni Tanczew wydał opinię w sprawie skargi KE przeciwko Polsce. Według niego "Trybunał powinien orzec, że polskie ustawodawstwo dotyczące systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest sprzeczne z prawem Unii".

Tym samym w sporze polskiego rządu z Brukselą rzecznik TSUE przyznał rację Komisji Europejskiej.

W komunikacie wydanym przez biuro prasowe Trybunału podkreślono, że opinia rzecznika generalnego nie jest wiążąca dla sędziów TSUE. "Zadanie rzeczników generalnych polega na przedkładaniu Trybunałowi, przy zachowaniu całkowitej niezależności, propozycji rozstrzygnięć prawnych w sprawach, które rozpatrują. Sędziowie Trybunału rozpoczynają właśnie obrady w tej sprawie. Wyrok zostanie wydany w terminie późniejszym" – napisano.