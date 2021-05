Klienci wracają do galerii handlowych. Ile wydajemy?

W drugim tygodniu po wznowieniu działalności wszystkich sklepów, od 10 do 16 maja, centra handlowe odwiedziło o 42 proc. więcej klientów wobec rezultatów z 2020 r.; to 84 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r., przed pandemią – podała Polska Rada Centrów Handlowych.