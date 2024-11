Tyją na potęgę

To spory wzrost w porównaniu z 1990 r., gdy otyłość dotyczyła połowy populacji. Niepokojący tym bardziej, że przesuwa się w dół granica wiekowa dotkniętych tą chorobą. Chorobą, jeśli można to tak nazwać, bo ta sugeruje coś, na co nie mamy wpływu. Tymczasem tutaj poza przypadkami chorobowymi, które są w mniejszości, mamy trywialny powód, a raczej dwa powody: złe odżywianie i brak ruchu. Skutki? Cukrzyca, choroby wątroby, nadciśnienie, zawał, wylew.