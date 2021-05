Kuriozalny wpis Jachiry o Polsce. Celna odpowiedź wiceministra Wąsika

Trwa polsko-czeski spór o wydobycie węgla brunatnego w kopalni Turów.

Negocjacje na linii Warszawa-Praga

– Rozmawiałem z Andrejem Babiszem o kwestiach związanych z Turowem – poinformował wczoraj na konferencji prasowej szef polskiego rządu.

– Mamy przede wszystkim uzgodnione wytyczne do umowy. Wczoraj zespół negocjacyjny ustalił wytyczne do umowy i o tych wytycznych rozmawiałem z premierem Czech. Jeżeli ta umowa będzie zaakceptowana, to mamy w zasięgu ręki polubowne załatwienie tego sporu – tłumaczył Morawiecki.

– Jeżeli uzgodnienia z Czechami zostaną wdrożone to kopalnia i elektrownia Turów będą mogły dalej funkcjonować. One dalej funkcjonują, ale chcemy doprowadzić do polubownego załatwienia sporu z Czechami – dodał premier.

"Gdyby tak Polska graniczyła z Polską"

Spór dotyczący kopalni Turów postanowiła skomentować znana z kontrowersyjnych wypowiedzi i zachowań posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira.

Wczoraj poseł pisała o zamieszaniu związanym z negocjacjami (chodziło o informację o wycofanie przez Czechy skargi), dzisiaj natomiast polityk opublikowana nowy wpis.

twitter

"Jakie to szczęście, że za sąsiadów mamy Czechów. Wyobrażacie sobie, co by się działo, gdyby tak Polska graniczyła z Polską?" – drwi na Twitterze Jachira.

Post posłanki skomentował wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik.

Polityk przywołał we wpisie słowa księcia Adama Jerzego Czartoryskiego: "W ciągu całego mego życia widziałem w naszym kraju tylko dwie partie. Partię polską i antypolską, ludzi godnych i ludzi bez sumienia, tych, którzy pragnęli ojczyzny wolnej i niepodległej, i tych, którzy woleli upadlające obce panowanie".

twitter

Decyzja TSUE ws. kopalni Turów

W ubiegłym tygodniu TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w tej sprawie. Decyzję wydała jednoosobowo wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta.

W odpowiedzi Polska Grupa Energetyczna (PGE) podała, że nie zgadza się na zamknięcie kopalni w Turowie. Z kolei premier Mateusz Morawiecki informował, że rząd będzie "z całą mocą" przeciwdziałać postanowieniu TSUE.

Grupa PGE wytwarza 41 proc. produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 proc. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 proc. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25 proc., a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33 proc. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Czytaj też:

Premier Morawiecki o sporze ws. kopalni Turów. "Mamy uzgodnione wytyczne do umowy z Czechami"Czytaj też:

"Wizja utraty bezpieczeństwa energetycznego". "S" zapowiada protest w Warszawie