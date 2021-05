Konsultacje polsko-hiszpańskie. Morawiecki: Odnaleźliśmy wiele wspólnych mianowników

Morawiecki spotkał się w poniedziałek z Pedro Sanchezem. Szefowie rządów obu państw wzięli udział w polsko-hiszpańskich konsultacjach międzyrządowych. Na zakończenie konsultacji podpisano memorandum o współpracy w zakresie polityki przemysłowej i szereg porozumień dotyczących wzajemnej współpracy.

Morawiecki: Przyszłość Europy jest bardzo ważna dla Polski i Hiszpanii

Po spotkaniu szef polskiego rządu zabrał głos na konferencji prasowej. – Rząd hiszpański i rząd polski mają bardzo wiele wyzwań, ale wbrew pozorom, mimo że leżymy prawie na dwóch krańcach UE, to dzisiaj odnaleźliśmy tak wiele wspólnych tematów, wspólnych mianowników, że było to nie tylko pozytywne i konstruktywne, ale też zdumiewające. Dość powiedzieć, że we wszystkich obszarach, które poruszyliśmy, mamy wiele wspólnych deklaracji podpisanych, wspólnych planów, projektów – powiedział Morawiecki.

Premier zaznaczył, że oba kraje z impetem wchodzą w czas odbudowy po pandemii – Dzisiaj jest ten dzień, kiedy wszystkie kraje będą mogły notyfikować wykonanie procesu ratyfikacyjnego, będzie przyczyniać się do szybkiego odbudowania gospodarki europejskiej. Odbudowania, ale zarazem przebudowania, bo wszyscy czujemy, że okoliczności zmuszają wszystkie kraje UE do głębokiej przebudowy struktury i architektury gospodarki europejskiej” – powiedział Mateusz Morawiecki.

Cykliczne konsultacje Polska – Hiszpania

Razem z Morawieckim do Madrytu udał się wicepremier minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Ze swoimi odpowiednikami spotkali się również ministrowie infrastruktury, spraw wewnętrznych i administracji, spraw zagranicznych, klimatu i środowiska, minister ds. Unii Europejskiej oraz pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Konsultacje międzyrządowe odbywają się cyklicznie od 2003 roku i stanowią najważniejszy format współpracy między Polską a Hiszpanią. W agendzie spotkania znalazły się takie kwestie jak: koordynacja działań związanych z pandemią COVID-19, polityka klimatyczna, wyzwania migracyjne, polityka sąsiedztwa oraz kwestie dwustronnej współpracy gospodarczej, edukacyjnej i kulturalnej.

