Andrzej Duda przybył na szczyt NATO. Z kim się spotka?

Jak powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski, Polska oczekuje, że na szczycie NATO zostanie wyraźnie podniesiona i potwierdzona kwestia kontynuowania amerykańskiego zaangażowania w bezpieczeństwo Europy, w tym wschodniej flanki Sojuszu.

– Czekamy na to, jaką koncepcję bezpieczeństwa przedstawi strona amerykańska. Oczekujemy, że będzie w niej bardzo wyraźne podniesione to, o czym administracja prezydenta Bidena mówiła już wcześniej, czyli sprawa kontynuowania, a nawet wzmocnienia zaangażowania amerykańskiego w bezpieczeństwo Europy, w tym wschodniej flanki NATO – wskazał minister. – Takie było też przesłanie prezydenta Bidena na szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki. Oczekujemy, że zostanie to potwierdzone na szczycie NATO w Brukseli – dodał.

Spotkanie Dudy z Macronem i Johnsonem

Z kolei szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch poinformował, że podczas poniedziałkowego szczytu Andrzej Duda odbędzie spotkania bilateralne z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem oraz premierem Macedonii Północnej Zoranem Zaewem.

Jak tłumaczył szef BBN, strona polska oczekuje, że na szczycie NATO w Brukseli sojusznicy zadeklarują przyjęcie na kolejnym spotkaniu przywódców nowej koncepcji strategicznej. – Będziemy przypominać na szczycie o dążeniach Gruzji, Ukrainy, Mołdawii do zbliżenia, a docelowo członkostwa w strukturach euroatlantyckich, NATO i UE – podkreślił Soloch.

W szczycie NATO weźmie udział prezydent USA Joe Biden, który przebywa z wizytą w Europie. W środę przywódca Ameryki spotka się w Genewie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

