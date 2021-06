Andrzej Duda spotkał się z Joe Bidenem

Jeszcze kilka godzin temu media donosiły, że Andrzej Duda nie będzie rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem podczas dzisiejszego szczytu NATO w Brukseli. Jak przekazał Jake Sullivan, doradca Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego, w planach prezydenta Stanów są spotkania bilateralne z przywódcami Litwy, Łotwy, Estonii i Turcji. Na liście miało nie być Polski.

Rozmowa Duda-Bieden

Jednak jak poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski, do spotkania doszło.

"Rozmowa Prezydenta RP @AndrzejDuda a Prezydentem USA@POTUSodbyła się na zaproszenie strony amerykańskiej i dotyczyła współpracy polsko-amerykańskiej w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa militarnego i ekonomicznego naszego regionu" – napisał na Twitterze.

Szczerski opublikował również wspólne zdjęcie prezydenta Dudy i Joe Bidena.

Prezydencki minister przekazał także, że doszło już również do bilateralnych rozmów Andrzeja Dudy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz premierem Macedonii Północnej Zoranem Zaewem.

Szczyt NATO w Brukseli

Prezydent Andrzej Duda przebywa w Brukseli, gdzie bierze udział w szczycie NATO. Jak powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski, Polska oczekuje, że na szczycie NATO zostanie wyraźnie podniesiona i potwierdzona kwestia kontynuowania amerykańskiego zaangażowania w bezpieczeństwo Europy, w tym wschodniej flanki Sojuszu.

– Czekamy na to, jaką koncepcję bezpieczeństwa przedstawi strona amerykańska. Oczekujemy, że będzie w niej bardzo wyraźne podniesione to, o czym administracja prezydenta Bidena mówiła już wcześniej, czyli sprawa kontynuowania, a nawet wzmocnienia zaangażowania amerykańskiego w bezpieczeństwo Europy, w tym wschodniej flanki NATO – wskazał minister. – Takie było też przesłanie prezydenta Bidena na szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki. Oczekujemy, że zostanie to potwierdzone na szczycie NATO w Brukseli – dodał.

