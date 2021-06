Trwa "oczyszczanie" sali plenarnej Sejmu. Budka: Robicie tu festiwal picu

Marszałek Elżbieta Witek poinstruowała posłów, co do procedur, które będą obowiązywać na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu. – Zarządzam opuszczenie sali posiedzeń Sejmu Kuluarów i galerii i przygotowanie pomieszczeń do obrad dotyczących rozstrzygnięcia wniosku o uchwalenie tajności obrad Sejmu i obrad Sejmu objętych tajnością – poinformowała i zarządziła przerwę w obradach do godz. 12.00.

Wniosek Budki

Jeszcze przed przerwą z mównicy Sejmowej głos zabrał szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka, który wystąpił z wnioskiem formalnym o umożliwienie opinii publicznej śledzenie dzisiejszych wydarzeń w Sejmie.

– Wnoszę o niezwłoczne udzielenie informacji przez pana premiera w świetle kamer przy pełnej jawności. Chcecie przykryć własną niekompetencję. Chcecie przykryć to, że cała Polska śmieje się albo drży, czytając korespondencję, która wypływa codziennie z waszych skrzynek mailowych. Chcecie ukryć niekompetencję i kompromitację – podkreślał lider PO.

– Używaliście pałek teleskopowych przeciwko polskim kobietom. Chcieliście użyć wojska, jeżeli protesty byłyby nie po waszej myśli. A dzisiaj robicie ten festiwal picu. Próbujecie to ukryć, udajecie, że troszczycie się o bezpieczeństwo. To jest afera mailowa, bo nie potraficie korzystać z poczty elektronicznej, a chcecie dbać o bezpieczeństwo Polaków – dodawał Budka.

Utajnienie obrad

Rzecznik rządu Piotr Müller przekazał we wtorek, że w Sejmie odbędzie się dodatkowe posiedzenie ws. ataków hakerskich na posłów. – Premier Morawiecki zwrócił się do marszałek Elżbiety Witek o zwołanie posiedzenia Sejmu w trybie niejawnym, aby przedstawić całą skalę ataków cybernetycznych – powiedział Piotr Müller w Polsat News. – Warto, by posłowie jak najszybciej poznali informacje, które mają charakter niejawny – zaznaczył rzecznik rządu. Müller podkreślił, że "skala cyberataków jest duża i nie ogranicza się do jednej osoby. Dotyczy skrzynek mailowych wielu osób".

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podjęła decyzję, że posiedzenie rozpocznie się w środę o godzinie 9.00.

