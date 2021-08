Jak poinformowała rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska w poniedziałek PiS złożył projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze funkcje państwowe.

"Dzisiaj złożony został poselski projekt zmieniający ustawę o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i niektórych innych ustaw. Projekt zakłada podwyżki wynagrodzeń dla Samorządowców, a także dla Prezydenta RP i byłych Prezydentów" – napisała na Twitterze.

Wyższe wynagrodzenia

W piątek prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie o podwyżkach dla polityków. Kilka tysięcy złotych miesięcznie zyskają m.in. ministrowie, wiceministrowie, marszałkowie i posłowie. W myśl nowych przepisów parlamentarzyści otrzymają wynagrodzenie (uposażenie) w wysokości ok. 13 tys. zł brutto (obecnie mają ponad 8 tys.). Do tego dochodzi 2,5 tys. zł diety poselskiej.

– W 1995 roku pensja premiera Rzeczypospolitej to było 9 średnich krajowych, a dziś są to 3 średnie krajowe, czyli wszystkie pensje wzrosły, a te pensje stoją ponad 20 lat. Więc to jest tak naprawdę urealnienie tych pensji do współczesnych warunków. Powiedziałem premierowi Morawieckiemu, że wezmę odpowiedzialność za urealnienie wynagrodzeń – tłumaczył Andrzej Duda.

Fogiel: Politycy opozycji dopytywali o podwyżki

O podwyżkach dla polityków mówił w niedzielę w Polsat News Radosław Fogiel, zastępca rzecznika prasowego PiS i poseł tej partii. – Nie będę świnią, aby mówić o nazwiskach czy pokazywać SMS-y od posłów KO, którzy dopytywali w kuluarach, kiedy będą podwyżki – powiedział. I dodał, że podobne wypowiedzi padały ze strony polityków Lewicy.

