"Musimy być gotowi na każdą ewentualność". TVN24 otrzymał zagraniczną koncesję na nadawanie

"Najważniejszą misją TVN24 jest zapewnienie widzom stałego dostępu do niezależnych, opartych na faktach i sprawdzonych informacji. Biorąc pod uwagę trwające półtora roku nieuzasadnione wstrzymywanie przez KRRiT decyzji o odnowieniu koncesji dla TVN24, musimy być gotowi na każdą ewentualność" – czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej Grupy TVN Discovery.

Zarząd TVN informuje, że uzyskanie holenderskiej koncesji jest właśnie odpowiedzią na brak decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odnośnie przyznania polskiego zezwolenia na nadawanie. Wniosek do odpowiedniej instytucji w Holandii został złożony w lipcu bieżącego roku. Jeśli KRRiTV nie wyda koncesji do 26 września (wtedy wygasa poprzednie zezwolenie dla TVN24), to zgodnie z polskim i unijnym prawem stacja będzie nadawała na koncesji holenderskiej.

"Jednak ciągle wierzymy, że nie będziemy zmuszeni z niej skorzystać. Spełniamy wszelkie warunki, aby uzyskać rekoncesję w Polsce, apelujemy więc o jej niezwłoczne przyznanie" – piszą członkowie zarządu TVN.

"Szkodliwa nowelizacja"

Stacja podkreśla, że uzyskanie zagranicznej koncesji nie rozwiązuje problemu związanego z przyjęciem przez Sejm nowelizacji ustawy medialnej.

"W obecnym kształcie uderza ona we wszystkie nasze kanały, w tym w TVN, podważając wolność słowa, niezależność mediów oraz własność prywatną" – czytamy.

Władze stacji apelują o odrzucenie nowego prawa. Zapowiadają także, że są w pełni zdeterminowani, "by bronić prawa naszych widzów i wszystkich Polaków do wolnych mediów i wolnego wyboru".

Brak koncesji

Na początku sierpnia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadziła dwa głosowania w sprawie TVN24. Pierwsze dotyczyło przedłużenia koncesji. Tu jeden głos był za, trzy przeciw, jeden wstrzymujący się. W drugim głosowaniu, dotyczącym odmowy przedłużenia koncesji, trzy głosy były za, jeden przeciw i jeden wstrzymujący się.

Była to już kolejna tura głosowań w sprawie TVN24, która nie przyniosła żadnych rozstrzygnięć. Pierwsza miała miejsce 22 lipca.

Wniosek o przedłużenie koncesji stacja złożyła w lutym 2020 roku. Zezwolenie na nadawanie wygasa 26 września.

