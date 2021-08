Skandaliczny wpis Jachiry. Posłanka będzie miała kłopoty

Na granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu Górnym w województwie podlaskim powstało obozowisko migrantów, których wypychają z Białorusi tamtejsze służby. Polska Straż Graniczna uniemożliwia im nielegalne wkroczenie na terytorium RP. Ponadto żołnierze patrolują i zabezpieczają granicę drutem kolczastym.

Część polityków opozycji przekonuje, że mamy do czynienia z uchodźcami, których Polska powinna przyjąć. Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że nasz kraj zobowiązany jest przede wszystkim do ochrony własnej granicy. W weekend szef rządu odbył wideokonferencję z premierami Litwy, Łotwy i Estonii. Morawiecki zapowiedział, że wszystkie cztery kraje nie dopuszczą do żadnej nielegalnej imigracji i będą chronić swoich granic przed nielegalnymi działaniami reżimu Łukaszenki.

Jachira doigrała się?

"Polacy tak samo pomagają uchodźcom, jak kiedyś Żydom w czasie wojny" – napisała na Twitterze posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira.

Jej wpis wywołał lawinę komentarzy. "Tą wypowiedzią okryła się Pani hańbą. Absolutnie skandaliczne słowa" – stwierdził wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek. "Najpierw Frasyniuk, teraz Jachira. Poziom debaty publicznej nie spada - on szoruje po dnie" – dodał polityk partii Jarosława Gowina.

Poseł PiS Jan Mosiński zapowiedział, że zostanie złożony wniosek do Komisji Etyki Poselskiej ws. skandalicznego zachowania posłanki.

"Będzie wniosek do Komisji Etyki. Analfabetyzm historyczny poseł Jachiry nie usprawiedliwia kłamstw, które publikuje" – podkreślił polityk we wpisie w mediach społecznościowych.

