Lisicki: Piotr Semka znowu działa

Kiedy składałem Państwu życzenia w Wielkanoc, mówiłem o tym, jak my wszyscy w redakcji i rzesza naszych czytelników, czeka i liczy na powrót do zdrowia Piotra Semki. No i stało się – mówi w zapowiedzi najnowszego numeru "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– Żadna informacja w ostatnim okresie nas wszystkich tak bardzo nie ucieszyła, jak to, że Piotr Semka znowu działa, myśli, pisze, analizuje i komentuje. A jaki jest tego efekt, będziecie mogli Państwo przeczytać w najnowszym numerze – mówi Paweł Lisicki. Na łamach „Do Rzeczy” również: – Aktywność środowisk lewicowo- -liberalnych w ostatnich dwóch tygodniach z jednej strony niczym nowym nie zaskoczyła, z drugiej – trudno się nie zgodzić, że doprowadziła do wydarzeń bezprecedensowych i niemożliwych do zaakceptowania – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w artykule „Droga ku targowicy”. – Szukamy kluczy do połamanej rzeczywistości XXI w. Stanisław Lem już pół wieku temu naszykował nam ich cały pęk. Trzeba z nich tylko skorzystać – tłumaczy Piotr Gociek w tekście „Ominąć Lema”. – Dawny buntowniczy zapał polityków PiS ustępuje miejsca polityce „ciepłej wody w kranie”, a rządzenie państwem zamienia się w administrowanie. Gdzie się podział dawny, nieustępliwy obóz „dobrej zmiany”? – rozważa Jan Fiedorczuk w artykule „Co się stało z dobrą zmianą”?