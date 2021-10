Tusk: Składamy projekt zmiany konstytucji

Lider Platformy Obywatelskiej przekazał informację na briefingu prasowym w Senacie z udziałem marszałka senatu Tomasza Grodzkiego i wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Polska w UE. PO wnioskuje o nowelizację konstytucji

Jak wskazał były premier, celem wniosku nowelizacji konstytucji jest zagwarantowanie, że Polska pozostanie w Unii tak długo, jak długo Polacy będą tego chcieli.

– Powody państwo znacie. Mówiliśmy o tym w ostatnich tygodniach wielokrotnie. To pojawiało się także w komentarzach i w pełnych niepokoju też artykułach, wypowiedziach również nie tylko polityków, ale zwykłych ludzi, także wielu dziennikarzy i komentatorów. Zarówno działania rządu PiS-u, jak i wiele wypowiedzi przedstawicieli partii rządzącej wskazywały i wskazują jednoznacznie, że obecność Polski w UE jest zagrożona, bywa coraz częściej kwestionowana – stwierdził Donald Tusk.

– Dzisiaj wystarczy zwykła większość głosów, aby Polskę z UE wyprowadzić. Zadaniem, celem zmiany konstytucji bardzo prostej, którą proponujemy, jest taka żelazna gwarancja, że tylko w drodze referendum albo większością 2/3 głosów, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, możliwa byłaby taka decyzja, decyzja o wyjściu Polski z UE – powiedział polityk.

Tusk: Nasza intencją nie jest negocjowanie

Donald Tusk podkreślił, że PO zdaje sobie sprawę z tego, że przedłużenie stanu wyjątkowego uniemożliwi bardzo szybkie przyjęcie proponowanej poprawki. – Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, bo także w czasie stanu wyjątkowego można rozpocząć prace w Sejmie nad zmianą Konstytucji – zaznaczył. – Dopiero głosowanie tej zmiany może nastąpić tuż po wygaśnięciu stanu wyjątkowego – dodał.

– Warto mieć świadomość, że naszą intencją nie jest negocjowanie zmian w konstytucji w jakichś bardziej skomplikowany sposób. Nie chcemy z nim negocjować, co jeszcze zmienić albo co dodać albo jak zmienić ten zapis, ponieważ ta propozycja nie ma na celu wprowadzenie jakichś projektów, pomysłów związanych z polityką tej czy innej partii politycznej. To tak naprawdę logistyczne zagwarantowanie, że wyjście z UE wymaga takiej samej większości lub decyzji w referendum, podobnie jak to było z wejściem Polski do UE – stwierdził Donald Tusk.

Stan wyjątkowy

Przypomnijmy, że w czwartek wieczorem Sejm przegłosował rozporządzenie prezydenta o przedłużeniu stanu wyjątkowego na wschodniej części terytorium Polski o 60 dni.

Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w pasie przygranicznym z Białorusią i obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek rządu. Sprawa ma związek z koczującymi przy granicy migrantami, których zwożą tam białoruskie służby. Do pomocy funkcjonariuszom SG skierowano żołnierzy.

Czytaj też:

Gen. Skrzypczak: Polska przegrywa wojnę informacyjnąCzytaj też:

Nowa zapora na granicy z Białorusią. Kamiński: Buduje się tzw. perymetrięCzytaj też:

Ziemkiewicz: Rachuby zamiast rachunkówCzytaj też:

Lisicki: Nie musimy podążać za kierunkiem Brukseli, jakby to była konieczność dziejowa