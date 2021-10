"Bydlak mnie dopadł". Poseł zakażony koronawirusem, mimo zaszczepienia

Informację o zakażeniu koronawirusem parlamentarzysta przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przekazał również jak się czuje oraz jakie ma objawy.

"Właśnie otrzymałem pozytywny wynik testu na COVID-19. Pomimo szczepienia w sierpniu, bydlak mnie dopadł" – napisał na Twitterze Paweł Szramka.

"Straciłem węch, dlatego zrobiłem test, ale ogólnie czuję się dobrze. Zaczynam kwarantannę. Trzymajcie się zdrowo!" – dodał poseł koła Polskie Sprawy.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie z powodu zakażenia koronawirusem do szpitala trafił Tadeusz Truskolaski. Prezydent Białegostoku także jest w pełni zaszczepiony przeciwko COVID-19. Wiadomo bowiem, że zaszczepienie nie chroni w pełni przed zakażeniem. Jak zapewniają rządzący, szczepionka ma zapewnić łagodniejsze objawy oraz chronić przed śmiercią z powodu zakażenia.

Koronawirus w Polsce. Aktualne dane

We wtorek resort zdrowia poinformował o 1 325 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Dotyczą one dotyczą województw: lubelskiego (294), mazowieckiego (197), podlaskiego (121), zachodniopomorskiego (97), łódzkiego (83), małopolskiego (82), podkarpackiego (68), pomorskiego (66), dolnośląskiego (65), warmińsko-mazurskiego (56), śląskiego (46), wielkopolskiego (45), kujawsko-pomorskiego (43), świętokrzyskiego (20), opolskiego (17), lubuskiego (14). Jak dodano, 11 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z informacji przekazanych we wtorek przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 8 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 38 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła wczoraj do 2 912 876, z czego 75 741 osób zmarło. Wyzdrowiało dotąd 2 665 239 zakażonych.

