"Wystarczy dać świadectwo". Centrum Życia i Rodziny odpowiada na "tęczowy piątek" w szkołach

Organizatorzy kampanii zachęcają do ubrania w najbliższy piątek białego elementu garderoby i opublikowania zdjęcia z hasztagiem #SzlachetnyPiątek. Przedstawiają także szereg argumentów dla rodziców i nauczycieli, w jaki sposób dawać odpór próbom narzucenia uczniom obchodzenia „Tęczowego Piątku” w szkołach.

Nowa inicjatywa

W kontrze do „Tęczowych Piątków” inspirowanych przez środowiska LGBT powstała pozytywna kampania „Szlachetny Piątek”. Ma ona na celu danie publicznego świadectwa przywiązania do szlachetności, czystości i wierności. Kampania Centrum Życia i Rodziny jest skierowana do wszystkich uczniów, nastolatków, nauczycieli, a także rodziców, którzy chcą wyrazić sprzeciw wobec promocji rozwiązłości i subkultury LGBT. „Ta ideologia niszczy młodość w przenośni i dosłownie” – czytamy na stronie https://szlachetnypiatek.pl.

Aby zaangażować się w kampanię wystarczy dać świadectwo i w piątek 29 października założyć biały element garderoby, użyć hasztagu #SzlachetnyPiątek i zamieścić swoje zdjęcie w mediach społecznościowych. „Dlatego niezależnie od tego, czy jesteś młody, dojrzały czy sędziwy – zademonstruj tego dnia, że liczą się dla Ciebie wartości przeciwne ideologii LGBT: szlachetność, czystość, wierność” – apelują organizatorzy kampanii z Centrum Życia i Rodziny.

– Naszą kampanię prowadzimy wielotorowo, ale skupiamy się przede wszystkim na zwiększeniu świadomości Polaków jak niebezpieczne dla młodego człowieka może być branie udziału w takich wydarzeniach jak „Tęczowy Piątek”. Tego dnia uczniowie – pod płaszczykiem tolerancji – są zachęcani do manifestowania sympatii do postulatów przedstawicieli ideologii LGBT, która cechuje się egoizmem i niepohamowaną rozwiązłością. Kampanią „Szlachetny Piątek” zwracamy uwagę na niebezpieczeństwa, ale również zachęcamy do dania świadectwa i ubrania tego dnia białego elementu garderoby – wskazuje Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny. – To bardzo ważne – dodaje.

Paweł Ozdoba dodaje, że kampania jest skierowana także do wszystkich rodziców, nauczycieli i pedagogów, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat zagrożeń dla dzieci i uczniów szkół ponadpodstawowych, które niosą za sobą inicjatywy promujące postulaty LGBT.

