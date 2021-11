W oczekiwaniu na Strażników Pamięci 2021

"Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości” – słowa marszałka Józefa Piłsudskiego od pierwszej edycji przyświecają jury przyznającemu nagrodę Strażnik Pamięci.

W tym roku uroczysta IX gala nagrody odbędzie się 16 listopada o godz. 19 w Zamku Królewskim. Co roku redakcja „Do Rzeczy” wręcza nagrody w trzech kategoriach: Twórca (otrzymują ją autorzy dzieł, które przyczyniają się do odnowienia pamięci historycznej i mają znaczący wkład w krzewienie postaw patriotycznych), Instytucja (nagroda trafia do muzeów, stowarzyszeń i fundacji, które w minionym roku podjęły inicjatywy służące realizacji celów konkursu) oraz Mecenas (nagrodę otrzymują podmioty publiczne, komercyjne oraz prywatne osoby, które w szczególny sposób materialnie wspierają dbałość o pamięć historyczną).

W TYM ROKU W KATEGORII TWÓRCA W GRONIE NOMINOWANYCH ZNALEŹLI SIĘ: • dr Jacek Bartosiak – szef think tanku Strategy & Future. Człowiek, który rozbudził w Polakach zainteresowanie zasadami geopolityki i polityki realnej. Fenomen na YT, gdzie jego filmy oglądają setki tysięcy ludzi. Choć dr Bartosiak pisze i mówi o przyszłości, to często odwołuje się do przeszłości. Do niegdyś mocarstwowej pozycji Rzeczypospolitej. Zastanawia się, jak uniknąć w przyszłości błędów z przeszłości; • ks. prof. Waldemar Chrostowski – autor wielu publikacji pokazujących silny związek polskiej tożsamości narodowej z chrześcijaństwem i jej zakorzenienie w tradycji biblijnej. Jest pomysłodawcą Prymasowskiej Serii Biblijnej wydawanej od 1994 r. oraz redaktorem naukowym wielu jej tomów. Przewodniczył Stowarzyszeniu Biblistów Polskich od chwili jego powstania w 2003 aż do 2013 r.; • Piotr Dmitrowicz – dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Ta wyjątkowo prężnie działająca placówka stała się nowoczesnym ośrodkiem edukacyjnym, w którym w bardzo przystępny sposób opowiada się historię polskiego Kościoła w drugiej połowie XX w.

W KATEGORII INSTYTUCJA NOMINOWANI DO NAGRODY STRAŻNIK PAMIĘCI ZOSTALI: • Fundacja Ułanów Króla Jana – organizacja, której zadaniem jest upamiętnianie tradycji kawaleryjskich Rzeczypospolitej. Realizuje ona wiele znakomitych projektów – m.in. nagrała profesjonalnie przygotowaną etiudę o mjr. Henryku Dobrzańskim ps. Hubal, w której główną rolę zagrał Paweł Deląg; • Fundacja Wolność i Demokracja – instytucja ta od 15 lat działa na rzecz utrwalania i upamiętniania dziedzictwa polskich Kresów oraz historii narodu polskiego. Szczególną troską otacza upamiętnianie i opiekę nad miejscami związanymi z historią oręża polskiego na Kresach; • Stowarzyszenie Rodzina Piaśnicka – organizacja zrzeszająca rodziny ofiar niemieckiej zbrodni w Piaśnicy, która często nazywana jest „pomorskim Katyniem”. Na przełomie lat 1939 i 1940 Niemcy dokonali tam masowych zbrodni na polskiej inteligencji.

W KATEGORII MECENAS NOMINACJĘ UZYSKALI: • Jarosław W. Lasecki – człowiek, którego zaangażowanie pozwoliło zrekonstruować zamek w Bobolicach na Szlaku Orlich Gniazd; • Poczta Polska SA – mając ponad 460 lat tradycji, czuje się w obowiązku podtrzymywać pamięć o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. W tym roku wprowadziła do obiegu znaczki i kartki upamiętniające wybitne postaci: kard. Stefana Wyszyńskiego, Jerzego Iwanowa-Szajnowicza, żołnierzy wyklętych oraz Polaków ratujących Żydów; • Paweł Witaszek – promotor działalności patriotycznej i edukacyjnej, szczególnie na rzecz kultury polskich Tatr.

W trakcie tegorocznej gali nagrody Strażnik Pamięci zostanie również przyznana nagroda specjalna. – To nie jest zwyczajny konkurs, jakich wiele w redakcjach: na najlepszą płytę, najlepszy film czy romansidło najbardziej wyciskające łzy z oczu. Przyznając statuetki Strażnika Pamięci, redakcja tygodnika „Do Rzeczy” chce uhonorować ludzi, którzy w sposób szczególny, często wbrew obowiązującym trendom, poprawności politycznej i otoczeniu, dokładają starań, by kultywować i promować polską historię – tłumaczy redaktor naczelny „Do Rzeczy” Paweł Lisicki. – Upowszechnianie pamięci o polskiej historii jest jednym z najważniejszych elementów tożsamości tygodnika „Do Rzeczy”. Stąd pomysł nagrody, która jest wyróżnieniem dla osób funkcjonujących w różnych kategoriach i branżach: od twórców, którzy promują polską historię, przez organizacje społeczne działające na tym polu, do instytucji wspierających taką aktywność finansowo.

W poprzednich edycjach laureatami nagrody Strażnik Pamięci w kategorii Twórca byli m.in. znakomity historyk prof. Wojciech Roszkowski, wybitny poeta Jarosław Marek Rymkiewicz oraz twórcy serialu „Czas honoru”. W kategorii Instytucja triumfowali m.in. Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu oraz Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. W kategorii Mecenas w poprzednich latach najwyższe laury zdobyli m.in. prezes PGE Wojciech Dąbrowski, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych oraz Bank Zachodni WBK.