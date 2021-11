Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Niemiec o polskiej granicy

Para prezydencka przebywa na wizycie w Czarnogórze. Celem spotkania Prezydentów Polski i Czarnogóry Andrzeja Dudy i Milo Djukanovića było omówienie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy oraz wyrażenie wsparcia dla unijnych aspiracji Czarnogóry.

– Cieszę się, że jako Prezydent RP mogę wspierać Czarnogórę. Razem z nami przyleciał na Czarnogórę kolejny transport szczepionek przeciwko – mówił Andrzej Duda.

– Muszę powiedzieć w swoim osobistym imieniu, że nie bardzo rozumiem politykę przede wszystkim tych wielkich państw Unii Europejskiej, myślę przede wszystkim o państwach zachodu Europy, które w sposób ewidentny spowolniły procesy integracyjne dla państw, które aspirują i które są już blisko członkostwa w UE, a z pewnością takim państwem jest w tej chwili Czarnogóra – mówił prezydent Andrzej Duda.

Rozmowa z prezydentem Niemiec

Andrzej Duda odbył również rozmowę z Frankiem Walterem Steinmeierem. Prezydenci rozmawiali o kryzysie na polskiej granicy.

– Podczas rozmowy z Prezydentem RFN przedstawiłem jaka jest sytuacja na naszej granicy z Białorusią. Powiedziałem, że z uwagi na oczywiste kwestie zobowiązań europejskich, będziemy bronić granicy – stwierdził Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że Polska udziela pomocy tym, którzy przeszli na naszą stronę granicy. – Rzeczy wiezione w konwoju, który nie został wpuszczony na Białoruś, stoją w pobliżu granicy i w każdej chwili mogą zostać dostarczone – dodał.

Jednocześnie Andrzej Duda odniósł się do głośnej rozmowy Angeli Merkel Aleksandrem Łukaszenką. – Powiedziałem Prezydentowi Niemiec, że Polska nie uzna żadnych ustaleń ws. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, które zostaną podjęte ponad naszymi głowami – zaznaczył polski prezydent.

– Jeżeli ma dojść do jakichś ustaleń, które miałyby być dla Polski, dla polskich władz wiążące, które miałyby polskie władze wykonywać, to owszem, ale to będą ustalenia, które są podjęte wyłącznie przez nas. Tzn. w tych formatach, w których my bezpośrednio uczestniczymy, w których Polska bezpośrednio jest reprezentowana na odpowiednim dla danego formatu poziomie – podkreślał Andrzej Duda

Prezydent dodał, że był zdumiony faktem, że Angela Merkel rozmawiała z Władimirem Putinem i Aleksandrem Łukaszenką.

Interwencja Merkel

W poniedziałek wieczorem biuro prasowe niemieckiego rządu przekazało informację o rozmowie kanclerz Niemiec Angeli Merkel z białoruskim przywódcą Aleksandrem Łukaszenką.

Oboje politycy dyskutowali na temat kryzysu na polskiej granicy, co wywołało wiele komentarzy ze strony polskich polityków i ekspertów. W większości przypadków były to głosy rozczarowania i sceptycyzmu.

