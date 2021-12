Złota Piłka jednak dla Lewandowskiego? Sensacyjne doniesienia

W poniedziałek wieczorem odbyła się uroczysta gala przyznania Złotej Piłki. Nagrodę zdobył Argentyńczyk – Leo Messi wygrał w plebiscycie Złotej Piłki na najlepszego piłkarza świata roku 2021. Robert Lewandowski zajął drugie miejsce. Argentyńczyk zebrał 613 punktów, a Polak – 580.

Nominacje otrzymało 30 piłkarzy – przedstawicieli różnych klubów i reprezentacji. Głównym organizatorem jest redakcja francuskiego tygodnika sportowego "France Football".

Kontrowersje wokół werdyktu

Wielu komentatorów ocenia, że wynik plebiscytu nie jest sprawiedliwy i zwycięstwo należy się polskiemu napastnikowi. Do grona krytyków dołączył Lothar Matthäus. Piłkarz, który zdobył nagrodę 31 lat temu, nie kryje, że teraz przyznałby ją Robertowi Lewandowskiemu.

– Szczerze? Nic już nie rozumiem. Z całym szacunkiem dla Lionela Messiego i innych wielkich piłkarzy, którzy byli kandydatami, ale żaden z nich nie zasłużył na to tak bardzo jak Lewandowski – mówił w studiu niemieckiego oddziału telewizji Sky Sports.

Głos zabrał także trzeci zawodnik plebiscytu z 2002 roku, Oliver Kahn. Kahn jest obecnie dyrektorem Bayernu Monachium (klubu, w którym gra Lewandowski). – Lewandowski zasługiwał na zdobycie Złotej Piłki w tym samym stopniu, co na zgarnięcie nagrody dla najlepszego strzelca, bo od lat gra na zdecydowanie najwyższym poziomie – mówił.

Lewandowski z szansą na Złotą Piłkę?

Jeszcze do niedawna redakcja "France Football" zdecydowanie wykluczała pomysł, aby wrócić do sprawy nagrody za 2020 rok. Jednak najnowsze wypowiedzi redaktora naczelnego francuskiego pisma Pascala Ferre'a wskazują, że podejście do tej kwestii uległo zmianie.

Pascal Ferre został ostatnio wprost zapytany, czy rozważany jest scenariusz przyznania "zaległej" Złotej Piłki za 2020 rok.

– Myślę, że nie musimy podejmować decyzji bardzo szybko. Możemy o tym pomyśleć, a jednocześnie szanować historię Złotej Piłki, która opiera się na wyborach - stwierdził Ferre w rozmowie z portalem Sport1.de.

Interia.pl komentuje te wypowiedzi jako "sensacyjne" i "niesamowite".

