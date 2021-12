Kolejny skandal z udziałem Lempart. "Żołnierze to pie***eni mordercy w mundurach"

Posłowie zajmowali się wczoraj obywatelskim projektem zaostrzającym prawo aborcyjne. W związku z tym przed Sejmem pojawiła się Marta Lempart, liderka tzw. Strajku Kobiet, jak również kandydatka na „Warszawiankę Roku”.

Co zaskakujące Lempart zaatakowała nie tylko obrońców życia, ale również funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy w trakcie kryzysu migracyjnego ochraniają polskie granice.

– Obrońcy tych pier… morderców w mundurach, co wyrzucają dzieci do lasu, odgrażali się, że będą na nas składać na nas zawiadomienie do prokuratury i że będą nas pozywać. Proszę k… bardzo - pokrzykiwała aktywiska.

W dalszej części swojej wypowiedzi kobieta jeszcze kilkukrotnie powtórzyła słowa o "mordercach w mundurach". Lempart zapewniła, że nie obawia się procesu.

– Mordercy w mundurach wyrzucają dzieci do lasu. Pozwijcie mnie, to sprawa będzie o to, że jesteście pier… mordercami w mundurach, którzy wyrzucają dzieci do lasu. Będziemy to udowadniać przed sądem, bo jak na razie to są obiecanki – dodaje.

Powraca sprawa aborcji

Wczoraj Sejm zajmował się projektem opracowanym przez fundację Pro-Prawo do Życia "Stop aborcji 2021". Propozycja zakładawprowadzenie do Kodeksu karnego definicji "dziecka poczętego". "Dzieckiem jest człowiek w okresie od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności; dzieckiem poczętym jest dziecko w okresie do rozpoczęcia porodu w rozumieniu art. 149" – tak ma brzmieć owa definicja.

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska skierowała do marszałek Sejmu wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy zaostrzającej przepisy aborcyjne w Polsce.

