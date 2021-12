Niedzielski: Od marca obowiązek szczepienia dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych

– Sytuacja epidemiczna się ustabilizowała. Od półtora tygodnia średnia dzienna liczba zakażeń jest na poziomie 23 tys. Jednak nie widać wyraźnych spadków tych statystyk. Dodatkowo bardzo ryzykownym elementem jest nowy wariant koronawirus Omikron – podkreślił szef resortu zdrowia.

– Elementem, o którym zdecydowaliśmy w ostatnim czasie są obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup pracowniczych. Idąc śladem Niemiec, Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla trzech grup: pierwsza grupa to są medycy, druga grupa to są nauczyciele, trzecia grupa to są służby mundurowe – powiedział we wtorek na konferencji prasowej Niedzielski.

Wskazał, że "perspektywa marca jest tym okresem, w którym szczepienia powinny być wykonane, bo potem oczywiście, jak wejdziemy w okres od 1 marca, będzie to już szczepienie, które jest wymagane jako spełnienie warunków pracy".

Pracodawca będzie mógł oczekiwać wyniku testu od pracownika

To jednak nie koniec zmian w kontekście szczepień. Minister przekazał: – Jesteśmy bliscy finiszu w pracach nad projektem klubu PiS, zmodyfikowaliśmy go. Pracodawca będzie mógł oczekiwać od pracownika wyniku darmowego testu na COVID-19. W ciągu tygodnia będzie skierowany do prac. Zgodnie z nowym ujęciem pracodawca będzie miał prawo oczekiwać wyniku testu wykonanego przez pracownika. We wcześniejszej wersji dyskutowaliśmy o tym, żeby było to szczepienie. W projekcie ustawy będą zagwarantowane darmowe testy dla ob. Polski.

Nowe restrykcje

– Ze względu na niepokojącą sytuację związaną z COVID-19 zdecydowaliśmy się na podjęcie stanowczych działań. Od 15 grudnia wprowadzamy dodatkowe zasady bezpieczeństwa – poinformował Adam Niedzielski.

Nastąpi zmiana zasad stosowania certyfikatów, której będzie towarzyszyło obniżenie limitów do 30 proc. Od 15 grudnia obniżone zostaną limity obłożenia lokali w restauracjach, barach i hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych oraz sakralnych do 30 proc. Limit w transporcie zbiorowym będzie wynosił 75 proc.

– Od 15 grudnia zamknięte będą dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia – przekazał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Nauka zdalna w okresie świątecznym

Resort zdrowia zdecydował, że w dniach 20.12-23.12 i w okolicach Święta Trzech Króli wprowadzona zostanie nauka zdalna, która zakończy się 9 stycznia.10 stycznia będzie powrót do stacjonarnego trybu.

– Od 15.12 wprowadzamy obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorujących na COVID-19, bez względu na posiadany certyfikat covidowy – poinformował Kraska.