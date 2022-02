Czarnek: Najpóźniej 28 lutego wracamy do nauki stacjonarnej

Szef resortu edukacji pod koniec stycznia zdecydował o wprowadzeniu nauki zdalnej dla uczniów klas 5-8 oraz klas szkół ponadpodstawowych do końca ferii, czyli do 27 lutego. Ten ruch uzasadniał "lawinowym wzrostem zakażeń koronawirusem".

We wtorek Przemysław Czarnek na antenie Polskiego Radia 24 zapowiedział, że liczba nowych infekcji w bieżącym tygodniu wciąż utrzyma się na bardzo wysokim poziomie. Podtrzymał jednak decyzję o przywróceniu nauki stacjonarnej dzieciom od 28 lutego. – Najpóźniej 28 lutego wszyscy wracamy po feriach do nauki stacjonarnej, żeby ją kontynuować do końca roku – zapowiedział.

Były wojewoda lubelski zwrócił uwagę, że jego decyzja z racji na ferie zimowe dla uczniów z większości województw oznaczała jedynie dwa tygodnie nauki zdalnej.

– Tu cały czas pani minister Marzena Machałek, która stoi na czele Rady Bezpieczeństwa Przecicovidowego, którą powołałem zaraz po tym jak zostałem ministrem, analizuje sytuację. Jeśli rzeczywiście by sytuacja na to pozwalała, będziemy dążyć do tego, by skrócić okres nauki zdalnej przynajmniej dla uczniów z pięciu województw, którzy rozpoczęli ferie wcześniej i którym ferie już się skończyły –poinformował minister dodając, że resort "cały czas monitoruje sytuację".

Sytuacja epidemiczna w oświacie

Od minionego czwartku, zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki, zawieszone zostało stacjonarne funkcjonowanie szkół podstawowych dla uczniów klas V-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych, przeszli oni na zdalne nauczanie. Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych uczą się nadal stacjonarnie. Stacjonarnie pracują też placówki wychowania przedszkolnego.

Nie uległy zmianie terminy ferii zimowych. Obecnie trwają ferie w sześciu województwach. W sobotę ferie rozpoczęli uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego (formalnie ich ferie zaczęły się w poniedziałek); odpoczywać będą do 13 lutego. Jeszcze przez tydzień do 6 lutego ferie mają uczniowie z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego; dla nich ferie zaczęły się 22 stycznia.

W poniedziałek po feriach do nauki wrócili uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Jako ostatni w tym roku - od 12 do 27 lutego - ferie będą mieć uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i ze śląskiego.

Jak podało Ministerstwo Edukacji i Nauki w poniedziałek stacjonarnie pracowało 14 479 placówek wychowania przedszkolnego (przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych), co stanowi 93,8 proc. wszystkich. 83 przedszkola pracowało zdalnie, a 873 w trybie mieszanym.

W 10 województwach, gdzie nie ma ferii, w poniedziałek stacjonarnie pracowało 8 240 szkół podstawowych w zakresie klas I-IV, co stanowi 88,7 proc. Zdalnie w zakresie klas I-IV pracowało 78 szkół podstawowych, a 974 w trybie mieszanym.

Czytaj też:

Dania znosi wszystkie obostrzenia. "Witamy znów życie, które znaliśmy"Czytaj też:

Premier Kanady zakażony koronawirusem. Był trzykrotnie zaszczepiony