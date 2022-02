Minister zostanie zdymisjonowany za Polski Ład? Są nieoficjalne informacje

Decyzja została już podjęta i zostanie ogłoszona w przeciągu kilkunastu najbliższych dni, jak wynika z ustaleń dziennikarzy RMF FM. Miała ona zapaść na niedawnym spotkaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.

Zanim jednak do niej dojdzie wspomniani politycy będą musieli przygotować ustawę usprawniającą Polski Ład i wprowadzającej w projekt serię poprawek.

Muller: Decyzja jest już podjęta

Informacje o wyciągnięciu konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za "przygotowanie i wdrożenie" Polskiego Ładu, bez podawania personaliów, podali wcześniej również Jarosław Kaczyński i Piotr Müller.

– My w tej chwili skupiamy się przede wszystkim na tym, aby skorygować te błędy, które pojawiły się w projekcie ustawy podatkowej. Ten projekt jest w tej chwili finalizowany, ale faktycznie będzie teraz czas na decyzje personalne, ale one będą ogłoszone gdy zostaną ostatecznie podjęte. Ale ta kierunkowa decyzja, że te rozstrzygnięcia również personalne będą zapadały, jest już podjęta – powiedział rzecznik rządu w Polsat News.

Zaznaczył, że "już od dłuższego czasu premier Mateusz Morawiecki mówił, że przyjdzie czas również na wnioski personalne".

Falstart Polskiego Ładu

Polski Ład to wielka reforma gospodarcza wprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy. Jednym z jej elementów jest głęboka zmiana systemu podatkowego, która zakłada m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. złotych. Zmiany mają być korzystne albo neutralne dla 90 proc. polskich podatników.

Projekt zaliczył jednak falstart. Na początku stycznia tego roku nauczyciele i pracownicy służb mundurowych zaczęli alarmować o niższych wynagrodzeniach za grudzień, nawet o 400 złotych. Rządzący przyznali się do błędu, przeprosili i zapowiedzieli wyrównanie pensji w kolejnym miesiącu.

