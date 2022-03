Prezydent spotkał się z wojskowymi. "Polski żołnierz to sprawdzony sojusznik"

Wcześniej głowa państwa powitała na lotnisku w Jesionce prezydenta USA Joe Bidena, który przybył do Polski z dwudniową wizytą.

– Pańska obecność tutaj to wielkie świadectwo jedności w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ogromnego wsparcia, jak również i znaczenia, jakie Stany Zjednoczone mają dla stabilności pokoju światowego, dla przywracania pokoju w miejscach, gdzie dzieją się trudne sytuacje, gdzie ktoś porywa się na akty agresji wobec innych, demokratycznych, wolnych narodów, tak jak to dzisiaj dzieje się wobec Ukrainy, gdzie rosyjska agresja, niestety, od praktycznie miesiąca jest faktem – zwrócił się do swojego odpowiednika polski przywódca.

W sobotę Duda i Biden odbędą rozmowy w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Amerykański polityk wygłosi również swoje przemówienie na stołecznym Placu Zamkowym.

Duda spotkał się z żołnierzami

– Polski żołnierz to sprawdzony sojusznik, wiarygodny partner i towarzysz broni. Mówili tak prezydent USA Joe Biden i sekretarz stanu Antony Blinken. Dziękuję za waszą służbę, którą pełniliście i wciąż pełnicie na polsko-białoruskiej granicy, ale przede wszystkim wobec ostatniego ataku na Ukrainę, że strzeżecie naszego bezpieczeństwa i granic państwowych – powiedział w trakcie spotkania z wojskowymi Andrzej Duda.

– Wierzę w to, że zapewnimy bezpieczeństwo Rzeczypospolitej i naszym obywatelom. Polacy chcą żyć spokojnie i nie mają zamiaru nikogo atakować, ale jasne jest, że musimy być gotowi odeprzeć atak potencjalnego przeciwnika – dodał prezydent RP.

