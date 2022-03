Duda i Biden w Rzeszowie. "Dzisiaj to miejsce frontowe"

– Bardzo dziękuje panu prezydentowi i całej delegacji Stanów Zjednoczonych Ameryki za przybycie do Polski, ale w pierwszej kolejności tutaj, do Rzeszowa na Podkarpacie, bardzo blisko granicy polsko-ukraińskiej, w miejsce, gdzie napływ uchodźców do Polski jest największy – podkreślił Duda.

Air Force One z Joe Bidenem na pokładzie wylądował w czwartek na lotnisku w podrzeszkowskiej Jasionce. Prezydent USA spędzi w Polsce dwa dni. Będzie to jego pierwsza oficjalna wizyta w naszym kraju od momentu objęcia urzędu w Białym Domu w styczniu 2021 r.

Duda: Obecność Bidena to wielki znak jedności i przyjaźni

– Obecność pana prezydenta tutaj to wielki znak jedności euroatlantyckiej i przyjaźni między Polską a Stanami Zjednoczonymi, dbałości o wzajemne relacje, a także, co dla mnie ogromnie ważne, o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej – powiedział Duda.

Zwrócił uwagę, że Biden spotkał się z amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi w Polsce, którzy "pomagają w tym trudnym dziele, jakim jest przyjęcie milionów uchodźców, którzy przybywają w tej chwili do naszego kraju, ale przede wszystkim strzegą bezpieczeństwa polskiej granicy i całego NATO, bo dzisiaj wschodnia flanka to miejsce frontowe".

"Rosyjska agresja jest faktem"

– Pańska obecność tutaj to wielkie świadectwo jedności w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ogromnego wsparcia, jak również i znaczenia, jakie Stany Zjednoczone mają dla stabilności pokoju światowego, dla przywracania pokoju w miejscach, gdzie dzieją się trudne sytuacje, gdzie ktoś porywa się na akty agresji wobec innych, demokratycznych, wolnych narodów, tak jak to dzisiaj dzieje się wobec Ukrainy, gdzie rosyjska agresja niestety od praktycznie miesiąca jest faktem – mówił Duda, zwracając się do Bidena.

Jutro prezydenci Polski i USA spotkają się na Zamku Królewskim w Warszawie. Biden wygłosi też przemówienie na placu Zamkowym.

