Polacy gotowi na szkolenie wojskowe? Sondaż nie pozostawia wątpliwości

W badaniu pracowni IBRiS dla "Rzeczpospolitej" zapytano ankietowanych jak oceniają pomysł, aby każdy obywatel między 18. a 55. rokiem życia musiał obowiązkowo wziąć udział w 16-dniowym szkoleniu wojskowym.

W ramach takiego szkolenia każdy kursant nauczyłby się strzelać, a także poznał zasady obrony i zachowania w sytuacji kryzysowej.

Polacy popierają pomysł szkolenia wojskowego

"Formułując to pytanie przyjęliśmy założenie, że sprawdzają się tzw. szesnastki Wojsk Obrony Terytorialnej, które są traktowane w tej formacji jako szkolenie podstawowe (pełny cykl nauki w WOT trwa trzy lata)" – podaje "Rzeczpospolita".

Do pomysłu pozytywnie podeszło aż 70 proc. badanych – 39 proc. ankietowanych oceniło go "zdecydowanie dobrze", a 31,3 proc. badanych "raczej dobrze". Negatywnie do pomysłu podeszła jedna czwarta badanych – 10, 7 proc. "raczej źle", a 15 proc. "zdecydowanie źle".

Sondaż pokazał także, że poparcie dla pomysłu obowiązkowego szkolenia wojskowego wspierają wyborcy wszystkich partii.

"Z badań przeprowadzonych przez IBRiS w ostatnich ośmiu latach, czyli po pierwszej agresji Rosji na Ukrainę w 2014 r., wynika, że poparcie dla przywrócenia szkolenia wojskowego się zmienia. Wzrasta, gdy jest większe zagrożenie" – podaje "Rz".

Badanie CATI przeprowadzono w dniach 1-2 kwietnia 2022 r. na 1000-osobowej grupie respondentów.

Jakubiak: Potrzebna jest zasadnicza służba wojskowa

– Powinna być obowiązkowa służba wojskowa, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której jakiś dekownik siedzi w domu i telewizję ogląda, a drugi z poczucia pełnej narodowej odpowiedzialności ćwiczy w zimnie, błocie, żeby być przygotowanym na odparcie ataku wroga – komentował w poniedziałek, w rozmowie z DoRzeczy.pl były poseł Marek Jakubiak.

– Nie mówię o dwuletniej służbie, ale 6-9 miesięcznym okresie obowiązkowym dla wszystkich – tłumaczył polityk.

Czytaj też:

"Teraz albo nigdy". Kukiz: Do Sejmu trafił projekt ws. ułatwienia dostępu do broniCzytaj też:

Kolejny europejski kraj zwiększa wydatki na obronność