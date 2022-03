"Teraz albo nigdy". Kukiz: Do Sejmu trafił projekt ws. ułatwienia dostępu do broni

"Jeśli obecna sytuacja nie zmobilizuje władzy" do procedowania i uchwalenia ustawy o broni i amunicji, "to chyba na zawsze pozostaniemy jednym z państw o najbardziej ograniczonym dostępie obywateli do posiadania broni" – stwierdził polityk. Lider Kukiz'15 stwierdził: "Teraz albo nigdy". Projekt zostały wypracowany wspólnie przez ugrupowanie muzyka oraz Prawo i Sprawiedliwość.

Co zawiera projekt?

"Zmiana jest podyktowana chęcią odblokowania dostępu do broni palnej dla praworządnych obywateli, pełnoletnich i zdrowych psychicznie, poprzez przede wszystkim ostateczną likwidację uznaniowości policyjnej, co ma się dokonać także poprzez włączenie wojewodów jako cywilnych organów administracji państwowej w proces wydawania pozwoleń na broń. Projekt porządkuje, upraszcza i ujednoznacznia procedury przyznawania pozwoleń na broń" – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Propozycja zakłada odejście od nielogicznego, ich zdaniem, podziału pozwoleń pod kątem deklarowanego celu posiadania broni i wprowadza w to miejsce gradację pozwoleń w zależności od rodzajów dostępnej na nie broni. Ustawa proponuje ustalenie czterech poziomów dostępu do broni, uzależnionych od poziomu kompetencji posiadacza. Strzelbę lub kbks (obywatelska karta broni, broń kategorii C) otrzymać mógłby każdy pełnoletni, niekarany i zdrowy psychicznie obywatel, który odbędzie krótkie przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią.

Prostsze zasady dla żołnierzy

"Zasadnicze ułatwienie" w dostępie do broni prywatnej zyskaliby żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym żołnierzy WOT oraz funkcjonariuszy innych państwowych służb mundurowych.

