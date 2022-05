Prezydent powołał nowych członków Rady Dialogu Społecznego

Zostali nimi minister finansów Magdalena Rzeczkowska oraz Waldemara Budę, minister rozwoju i technologii.

Ze składu Rady Dialogu Społecznego zostali odwołani: Piotr Nowak – były minister rozwoju i technologii oraz nieobecny podczas uroczystości Tadeusz Kościński – były minister finansów.

W powołaniu uczestniczyli Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot, Sekretarz Stanu w KPRP Bogna Janke, Doradca Prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz–Łysik oraz Dyrektor Generalny w KPRP Barbara Brodowska–Mączka. Obecna była również Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Wielkie zadanie RDS

Zwracając się do nowych członków RDS, prezydent podkreślił, że "wyzwania są duże, bo czasy są trudne". – Rada Dialogu Społecznego musi się dziś pochylać nad niezwykle trudnymi problemami, które wynikają przede wszystkim z przyczyn obiektywnych – to znaczy z sytuacji międzynarodowej, z wojny, jaką Rosja rozpoczęła ponad dwa miesiące temu na Ukrainie, z tego wszystkiego, co w związku z tym dzieje się na rynku surowcowym, na rynku paliw, na giełdach, jeśli chodzi o wartość obligacji – powiedział Andrzej Duda.

– Co jest dziś wielkim zadaniem Rady Dialogu Społecznego – przy wszystkich zmianach, jakie są dziś realizowane, tych przede wszystkim zmianach o charakterze ustawowym, które pochodzą z inicjatywy rządu – to jednak prace z przedstawicielami partnerów społecznych, dyskusje z nimi, w jaki sposób te zmiany wprowadzać tak, by po pierwsze zaradzić problemom, a po drugie – by te problemy i zmiany, które wnosimy, by dobrze zadziałały na sytuację społeczną i rzeczywiście były tymi, które spełnią pokładane w nich oczekiwania – wskazał powiedział prezydent.

Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej.