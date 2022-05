"Widzę go na naszych listach". Tomasz Lis kandydatem w wyborach?

"Zarząd Ringier Axel Springer Polska i Tomasz Lis zadecydowali o zakończeniu współpracy" – przekazał Ringier Axel Springer Polska (RASP) w komunikacie, nie podając przyczyn tej decyzji.

Pełniącym obowiązki redaktora naczelnego "Newsweeka" będzie od wtorku Dariusz Ćwiklak, obecnie wicenaczelny tygodnika.

"Jest czas powitań i czas pożegnań. Serdecznie dziękuję moim koleżankom i kolegom z Newsweeka za dziesięcioletnią wspólną pracę, fascynującą przygodę w niezwykłych czasach. Newsweek jest w doskonałych rękach i ma przed sobą świetną przyszłość. Powodzenia" – napisał w mediach społecznościowych Lis.

Komentarze po odejściu Lisa

Odejście naczelnego "Newsweeka" wywołało wiele komentarzy.

"To wyraźnie zwiększy szanse wyborcze opozycji. Pod warunkiem, że Tomasz Lis nie wystartuje z jej list w zbliżających się wyborach" – stwierdził na Twitterze dziennika Łukasz Jankowski z Radia WNET. Podobne zdanie wyraził aktywistka miejski Jan Śpiewak.

Również Agnieszka Siewiereniuk, wicenaczelna Polska Press w Białymstoku, spekuluje, że znany z niechęci do obozu władzy Lis będzie kandydował w wyborach.

"To jak? Zobaczymy Lisa w ławach poselskich w przyszłym roku? Ja obstawiam, że tak. Nie jestem pewna tylko czy w ławach europejskich czy polskiego Sejmu" – napisała.

"Newsweek żegna Tomasza Lisa. Wcześniej właściciel Newsweeka Ringier AG pożegnał Gerharda Schrödera. Nie mam wątpliwości, że Tomasz Lis bardzo szybko się odnajdzie – może w Russia Today albo Sputniku, a na pewno w Platformie Obywatelskiej" – podsumował poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski.

Pytany o możliwość startu Tomasza Lisa z list Platformy Obywatelskiej, poseł PO Paweł Kowal poparł ten pomysł.

– Tomasz Lis jest doświadczonym dziennikarzem, redaktorem, na pewno w kampanii by się przydał, widzę go na naszych listach, to byłoby spore wzmocnienie, byłoby dobrze, żeby Tomasz Lis zaangażował się w politykę, od dawna go ciągnęło do polityki, więc może wreszcie to zrealizuje – stwierdził polityk w rozmowie z "Super Expressem".

