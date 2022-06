Proces Magdaleny Adamowicz. Sąd wydał wyrok

Sędzia Julia Kuciel uzasadniła swoją decyzję błędami prokuratury, która nie potrafiła wykazać, że oskarżona faktycznie złamała prawo.

– Prokurator starał się wykazać, że te środki [na kontach Adamowiczów - przyp. red.] nie pochodzą z darowizn, udzielonej członkom rodziny oskarżonej, przez innych członków jej rodziny. Ale nie podjął żadnych czynności, nie przedstawił żadnych dowodów, z którego wynikałoby z jakiego źródła mogłyby one pochodzić – powiedziała w uzasadnieniu wyroku.

Jak wskazała sędzia, podatnik ma obowiązek współpracy z organami podatkowym. Jednak w przypadku procesu karnego, takiego obowiązku nie ma.

– Oskarżona nie ma obowiązku dowodzenia czegokolwiek. Nie ma obowiązku, co oczywiste, dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. Wydawać by się mogło, że oskarżyciel podejmie jakąś czynność zmierzającą do ustalenia źródła tych środków pieniężnych. Poza skupieniem się na tym by obalić twierdzenia, jakoby środki miały pochodzić z darowizn, oskarżyciel tą kwestią się nie zajął – dodała Kuciel.

Zarzuty dla Adamowicz

Prokuratura postawiła zarzuty Adamowicz w sierpniu 2020 roku. Eurodeputowana została oskarżona popełnienie dwóch przestępstw karnoskarbowych kwalifikowanych z art. 56 par. 1 i 2 k.k.s., które polegały na nieujawnieniu w zeznaniach podatkowych za lata 2011-2012 dochodów w kwotach odpowiednio prawie 300 tysięcy złotych i 100 tysięcy złotych.

Według prokuratury, Magdalena Adamowicz nie dokonała również rozliczenia dochodów uzyskiwanych z wynajmu mieszkań jako prowadzonego w warunkach pozarolniczej działalności gospodarczej. Łączne uszczuplenie w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiło prawie 120 tysięcy złotych.

Prokuratura domagała się ukarania Adamowicz grzywną w wysokości 300 tys. złotych. Ogłoszony w środę wyrok jest nieprawomocny. Śledczy już zapowiedzieli, że złożą apelację.

Czytaj też:

Gdańsk: Nawet 21 tys. złotych dla dyrektorów instytucji. Zarządzenie DulkiewiczCzytaj też:

Adamowicz ma teorię, w jaki sposób PiS dokona polexitu