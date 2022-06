Wyrok sądu w sprawie byłego posła PO. Zapowiedziano apelację

Prokuratura Krajowa już zapowiedziała złożenie apelacji. Taką informację przekazał w poniedziałek portalowi tvp.info rzecznik prasowy Łukasz Łapczyński.

– Wobec wyłączenia jawności rozprawy prokuratura nie ma możliwości szerszego odniesienia się do argumentów wskazanych przez sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku. Uważa je jednak za błędne i przyjęte wbrew dowodom zgromadzonym w postępowaniu – powiedział prokurator.

Sprawa Niesiołowskiego

"Stefan Niesiołowski uniewinniony. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa uznał, że wszystkie zarzuty prokuratury są bezpodstawne. W 2019 r. prokuratura dla przykrycia »dwóch wież« pomówiła zasłużonego dla Polski człowieka, traktowanego przez Jarosława Kaczyńskiego jako osobistego wroga" – napisał w serwisie społecznościowym Twitter mec. Ryszard Kalisz.

twitter

Przypomnijmy, że prokuratura postawiła byłemu posłowi Platformy Obywatelskiej zarzuty popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym po tym, jak polityk zrzekł się immunitetu. Materiał dowodowy, uzyskany m.in. w wyniku kontroli operacyjnej, wskazywał na to, że Stefan Niesiołowski, w związku ze sprawowaną funkcją parlamentarzysty w okresie od stycznia 2013 roku do końca 2015 roku, wielokrotnie przyjmował korzyści osobiste w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów – opisywał sprawę portal tvp.info.

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymało biznesmenów Bogdana W., Wojciecha K. oraz Krzysztofa K., którzy usłyszeli zarzuty o charakterze korupcyjnym i dotyczące stręczycielstwa. Według śledczych, dwaj pierwsi mężczyźni "regularnie udzielali Stefanowi Niesiołowskiemu korzyści osobistych". Polegać miały one na organizowaniu i opłacaniu usług seksualnych.

Czytaj też:

Kolejny powrót do PO? Niesiołowski ma jeden warunek