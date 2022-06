"Babcia Kasia" rzuca się na przypadkowe kobiety. Opublikowano nagranie

Jak podaje serwis salon24.pl, nagranie, które pojawiło się na Twitterze, pochodzi z jednej z demonstracji zwolenniczek aborcji, która odbyła się przed Sejmem. Protest dotyczył poparcia dla projektu liberalizującego prawo aborcyjne, który ostatecznie został odrzucony przez Sejm.

Obraźliwe krzyki i szarpanie

W trakcie demonstracji, lewicowa aktywistka nazywana "Babcią Kasią" (kobieta nazywa się Katarzyna Augustynek) w agresywny sposób zaczepiała młode kobiety, które przechodziły ulicą.

Na filmie słychać jak starsza kobieta krzyczy w ich stronę: "śmieciary" oraz zaczepia i chwyta za ubrania dwie młode kobiety, które mijały ją na chodniku.

Jak wynika z nagrania, kobieta chciała nakleić na ich ubraniach naklejki z hasłami dotyczącymi aborcji. Kiedy jedna z zaczepionych przez "Babcię Kasię" młodych kobiet zwraca uwagę aktywistce, aby ta jej nie biła, Augustynek odpowiada: "Ja cię nie biję, ja ci przylepiłam to co powinnaś wiedzieć o co chodzi".

Świadkami sytuacji są policjanci, których widać na nagraniu. – No co, tobie też mam przylepić? – zwraca się do jednego z nich "Babcia Kasia".

Więcej aborcji

Zgodnie z projektem "Legalna Aborcja" możliwe byłoby przerwania ciąży w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ do 12. tygodnia jej trwania, bez pytania pacjentki o powód i możliwość przerwania ciąży po 12. tygodniu w przypadku wykrycia wad płodu lub gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego.

Ponadto projekt depenalizuje aborcję, czyli uchyla przepisy karne przewidujące odpowiedzialność lekarzy i osób trzecich za przeprowadzanie usunięcia ciąży czy pomoc w tym; wprowadza sankcje dla podmiotów leczniczych za nieuzasadnioną odmowę aborcji; nakłada obowiązek na dyrektorów szpitali do zatrudniania podwykonawców w przypadku odmowy aborcji z powodu klauzuli sumienia przez wszystkich lekarzy pracujących w placówce; upraszcza procedury sprzeciwu pacjenckiego od odmowy lekarza; rozszerza program badań prenatalnych m.in. o test PAPP-A (pozwalający oszacować prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z chorobą genetyczną) na wszystkie pacjentki w ciąży.

