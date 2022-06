Nancy Pelosi przyjęła Komunię na Mszy pod przewodnictwem Franciszka

W maju przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi dostała od biskupa swojej diecezji list, w którym poinformował że ją, że nie ma prawa przystępować do Komunii św. jeśli popiera aborcję. "Nie masz prawa stawiać się do Komunii Świętej, a jeśli to zrobisz, nie możesz być dopuszczona do Komunii Świętej do czasu, gdy publicznie wyrzekniesz się swojego orędowania w sprawie legalności aborcji oraz wyspowiadasz się i otrzymasz rozgrzeszenie z tego grzechu śmiertelnego w sakramencie pokuty" – czytamy.

Zakaz przyjmowania Komunii św. za popieranie aborcji

Decyzja abp, Cordileone była spowodowana reakcją szefowej Izby Reprezentantów na teksańską ustawę stanową "o biciu serca", która zakazuje większości aborcji po wykryciu bicia serca płodu czyli w około szóstym tygodniu ciąży. "Wtedy właśnie Pelosi stała się bardzo krzykliwa i agresywna w dążeniu do skodyfikowania legalizacji aborcji w prawie federalnym" – wyznał metropolita San Francisco abp. Salvatore Cordileone.

Zakaz przystępowania i udzielania Komunii św. obowiązujący w rodzinnej diecezji przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi w Kalifornii rozciąga się także na diecezję Arlington, położoną na obrzeżach Waszyngtonu. Poinformował o tym, cytując decyzję arcybiskupa San Francisco Salvatore J. Cordileone, bp Michael F. Burbidge. 20 maja podobną decyzję wydał ordynariusz diecezji Santa Rosa, biskup Robert Vasa. Na terenie tej diecezji Pelosi okazjonalnie uczestniczy we Mszy świętej.

Pelosi przyjęła Komunię św. w Watykanie

W środę 29 czerwca Nancy Pelosi udała się do Rzymu na specjalne spotkanie z papieżem Franciszkiem. Polityk miała otrzymać od Ojca Świętego błogosławieństwo przed uczestnictwem we Mszy św. w Bazylice św. Piotra.

Podczas Mszy św. pod przewodnictwem papieża Franciszka Pelosi miała otrzymać Komunię św.

Jak podaje portal Life Site News, Papież wcześniej wyrażał już sprzeciw wobec zakazu przyjmowania Komunii przez polityków proaborcyjnych. Franciszek twierdził, że księża powinni towarzyszyć takim prawodawcom ze "współczuciem i czułością".

